في العراق.. شركات نفط بدأت بسحب الموظفين

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وأعلنت شركة نفط البصرة الحكومية في بيان، الإثنين، أن شركات الكبرى مثل إيني وبي.بي، وتوتال إنرجيز العاملة في حقول أجلت عددا من موظفيها الأجانب.كما ذكرت وكالة رويترز أن شركة "BP" أجلت موظفيها من حقل الرميلة النفطي في العراق.في المقابل، نقلت الوكالة ذاتها عن مسؤولين في قطاع النفط قولهم إن العمليات في حقول النفط الجنوبية في العراق لم تتأثر، حيث بلغ متوسط الصادرات 3.32 بمليون برميل يوميا.(سكاي نيوز)