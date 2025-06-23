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إقتصاد

في العراق.. شركات نفط بدأت بسحب الموظفين

Lebanon 24
23-06-2025 | 09:54
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سحبت شركات نفطية كبرى عددا من موظفيها من العراق، في ظل الأجواء المتوترة في المنطقة بالتزامن مع الحرب الإيرانية الإسرائيلية والضربات التي وجهتها الولايات المتحدة للمنشآت النووية الإيرانية.
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وأعلنت شركة نفط البصرة العراقية الحكومية في بيان، الإثنين، أن شركات النفط الكبرى مثل إيني وبي.بي، وتوتال إنرجيز العاملة في حقول عراقية أجلت عددا من موظفيها الأجانب.

كما ذكرت وكالة رويترز أن شركة "BP" البريطانية أجلت موظفيها من حقل الرميلة النفطي في العراق.
 
في المقابل، نقلت الوكالة ذاتها عن مسؤولين في قطاع النفط قولهم إن العمليات في حقول النفط الجنوبية في العراق لم تتأثر، حيث بلغ متوسط الصادرات 3.32 بمليون برميل يوميا.(سكاي نيوز)
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