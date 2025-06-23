Advertisement

عربي-دولي

تحذير غير مسبوق... ماذا طلبت أميركا من مواطنيها في قطر؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:20
A-
A+
Doc-P-1381189-638862962409168645.jpg
Doc-P-1381189-638862962409168645.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت السفارة الأميركية في قطر تحذيرا غير مسبوق للأميركيين، أوصتهم فيه "بالتزام منازلهم وتجنب أي تنقلات غير ضرورية حتى إشعار آخر".

وأوضحت السفارة في بيان، أن "هذا الإجراء إحترازي"، من دون الكشف عن تفاصيل محددة حول طبيعة التهديدات المحتملة.
Advertisement
 
ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة تحذيرات مماثلة كانت قد وجهتها واشنطن لمواطنيها في عدة مدن عالمية، بما في ذلك نيويورك. (روسيا اليوم)
 
 
مواضيع ذات صلة
تحذير إسرائيليّ لسكان غزة: نشنّ هجوماً غير مسبوق
lebanon 24
23/06/2025 18:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
بشأن غزة... ماذا طلبت أميركا من إسرائيل؟
lebanon 24
23/06/2025 18:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تصريح لافت من لواء مصري سابق: قصف تل أبيب غير مسبوق منذ 1948
lebanon 24
23/06/2025 18:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
500 زلزال يومياً.. نشاط غير مسبوق ينذر بانفجار بركاني تحت البحر وتحذير!
lebanon 24
23/06/2025 18:20:11 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-06-23
10:52 | 2025-06-23
10:30 | 2025-06-23
10:29 | 2025-06-23
10:27 | 2025-06-23
10:01 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24