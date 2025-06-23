تحذير غير مسبوق... ماذا طلبت أميركا من مواطنيها في قطر؟

أصدرت السفارة الأميركية في قطر تحذيرا غير مسبوق للأميركيين، أوصتهم فيه "بالتزام منازلهم وتجنب أي تنقلات غير ضرورية حتى إشعار آخر".



وأوضحت السفارة في بيان، أن "هذا الإجراء إحترازي"، من دون تفاصيل محددة حول طبيعة التهديدات المحتملة.

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ويأتي هذا التحذير في سياق سلسلة تحذيرات مماثلة كانت قد وجهتها لمواطنيها في عدة مدن عالمية، بما في ذلك . (روسيا اليوم)