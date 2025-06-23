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عربي-دولي
رسالة تحذير إسرائيليّة عاجلة إلى سكان طهران
Lebanon 24
23-06-2025
|
10:27
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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "رسالة تحذير إلى سكان
طهران
".
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وقال أدرعي: "في الأيام المقبلة سيُواصل الجيش
الإسرائيلي
مهاجمة أهداف عسكرية في
منطقة طهران
".
وأضاف: "من أجل سلامتكم نطلب منكم الابتعاد عن مصانع انتاج الأسلحة والمقرات العسكرية والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام الإيرانيّ".
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