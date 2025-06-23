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رسالة تحذير إسرائيليّة عاجلة إلى سكان طهران

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:27
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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "رسالة تحذير إلى سكان طهران".
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وقال أدرعي: "في الأيام المقبلة سيُواصل الجيش الإسرائيلي مهاجمة أهداف عسكرية في منطقة طهران".
 
وأضاف: "من أجل سلامتكم نطلب منكم الابتعاد عن مصانع انتاج الأسلحة والمقرات العسكرية والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام الإيرانيّ".
 
 
 
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