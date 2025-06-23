رسالة تحذير إسرائيليّة عاجلة إلى سكان طهران

وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، "رسالة تحذير إلى سكان ".

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وقال أدرعي: "في الأيام المقبلة سيُواصل الجيش مهاجمة أهداف عسكرية في ".

وأضاف: "من أجل سلامتكم نطلب منكم الابتعاد عن مصانع انتاج الأسلحة والمقرات العسكرية والمؤسسات الأمنية التابعة للنظام الإيرانيّ".