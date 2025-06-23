Advertisement

عربي-دولي

بوتين يعلن عن نشر صواريخ نووية جديدة عابرة للقارات

Lebanon 24
23-06-2025 | 10:29
A-
A+
Doc-P-1381196-638862968387397554.png
Doc-P-1381196-638862968387397554.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن الرئيس فلاديمير بوتين زيادة إنتاج صواريخ "أوريشنيك" فرط الصوتية عالية التدمير، ونشر صواريخ "يارس" نووية جديدة عابرة للقارات، وقاذفات "تو-160" مطوّرة حاملة للذخائر النووية.
Advertisement
 
وأكد بوتين خلال اجتماع مع خريجي الجامعات العسكرية الروسية أن التحديث التقني للجيش والبحرية بين أهم أولوياته، في إطار برنامج التسلح الروسي واسع النطاق وطويل الأمد.

وأضاف: "روسيا ستواصل تطوير قواتها المسلحة ضمانا لسيادتها. روسيا تقاتل اليوم من أجل مستقبلها. ونولي اهتماما خاصا لتطوير الثالوث النووي الروسي".

سيتم تسليم أنظمة صواريخ "يارس" حديثة لقوات الصواريخ النووية الهجومية الاستراتيجية، وقاذفات "تو-160 إم" المطورة للقوات الجوية هذا العام.

تابع:" أثبتت صواريخ "أوريشنيك" جدارتها ويجري الآن تصنيعها بكميات كبيرة. الأساطيل ومجموعات السفن الروسية ستتسلم سفنا وغواصات جديدة مزودة بأحدث جيل من الأسلحة عالية الدقة. كما  تم إنشاء وحدات جديدة للطائرات المسيرة وستنضم إلى المناطق العسكرية في موسكو وبطرسبورغ. وعلينا أن نواصل العمل معا لتطوير القوات المسلحة وزيادة فعالية جميع الهياكل المسؤولة عن أمن البلاد".

وقال:" تتطلب الحماية الموثوقة للبلاد من التهديدات الداخلية والخارجية تنسيقا واضحا بين الأجهزة الخاصة على مختلف مستوياتها. الوضع الراهن في العالم يتطور بسرعة شديدة، والوضع في الشرق الأوسط يزداد سوءا. انخراط قوى من خارج المنطقة إلى النزاع في الشرق الأوسط، وكل هذا يدفع العالم إلى نقطة خطيرة للغاية".

واعتبر أنّ الغرب اخترع كذبة التهديد الروسي لخدمة أجنداته، واستطرد:" الناتو يزيد من ميزانيات الدفاع ويدفع نحو سباق التسلح. تنفق دول "الناتو" على الأغراض العسكرية أكثر مما تنفقه دول العالم مجتمعة. ويواصل بعض السياسيين الغربيين التخطيط "لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

حتم بوتين:" يواصون إرسال الأسلحة والأموال إلى نظام كييف وتقديم الدعم العسكري التقني والاستخباراتي اللازم، هم عمليا شركاء مباشرون في النزاع".
مواضيع ذات صلة
معوض: عودة الدولة يجب أن تكون راسخة لا لحظة عابرة
lebanon 24
23/06/2025 18:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: لضرورة التركيز على الثالوث النووي في برنامج التسليح الجديد
lebanon 24
23/06/2025 18:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
بوتين: نأمل ألا نضطر لاستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا
lebanon 24
23/06/2025 18:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: مضطرون للرد على زيادة أنشطة الغرب في نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى
lebanon 24
23/06/2025 18:20:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2025-06-23
10:52 | 2025-06-23
10:30 | 2025-06-23
10:27 | 2025-06-23
10:20 | 2025-06-23
10:01 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24