مسؤول أردني: سقوط طائرة مسيرة في عمان ووقوع أضرار مادية

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أفادت ، اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة في العاصمة ، مما تسبب في أضرار مادية.ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى تفاصيل عن موقع إطلاق الطائرة المسيرة.الإعلام العسكري العميد ، الاثنين، إن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمّان، ما أدى إلى أضرار مادية في الباحة الخارجية لأحد المطاعم.وأضاف الحياري، في تصريح لقناة " "، أنه تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي.وأشار إلى أنه بعد الكشف، تبين أن الطائرة المسيّرة من نوع "شاهد 101"، وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً و"فيوز" متفجر.وأكد مدير الإعلام العسكري الأردني، أنه تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه من دون وقوع إصابات.وأشار إلى "سقوط 30 مسيّرة بشكل كامل في المملكة منذ بدء التصعيد، إضافة إلى سقوط المئات على شكل أجزاء". (العربية)