لندن: إغلاق إيران مضيق هرمز سيكون قرارا خاطئا

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قال ديفيد لامي، الاثنين، إن إغلاق مضيق هرمز سيكون "قرارا خاطئا".وحذر في مقابلة على شاشة قناة "بي بي سي" ، إيران من الرد على الهجوم الأمريكي عبر استهداف القواعد أو إغلاق مضيق هرمز.وأضاف أن إقدام هكذا خطوة سيكون "قرارا خاطئا".الوزير البريطاني أفاد أيضا بأنه طلب من نظيره عباس عراقجي أن ينقل رسالة إلى القيادة بضرورة "التعامل بجدية" مع المفاوضات مع دول الثلاثي (ألمانيا، ، بريطانيا) والولايات المتحدة.وتابع: "عليهم أن يصبحوا أكثر جدية بشأن المخرج الذي عُرض عليهم".وأفاد بأنه "لا يزال هناك مخرج متاح للإيرانيين"، دون أن يذكر تفاصيل حول هذا "المخرج".وبشأن المحادثات التي جرت الأسبوع الماضي في مدينة جنيف السويسرية بمشاركة فرنسا وألمانيا وبريطانيا مع إيران، وصفها لامي بأنها كانت "صعبة للغاية".لامي أشار إلى أن الحلفاء الغربيين ينتظرون تقييمات ميدانية بشأن تأثير الهجمات الأخيرة على إيران، مرجحا أن ما زالت تمتلك مخزونا من اليورانيوم عالي التخصيب.وأشار إلى أن "الهجمات الأمريكية ربما أعادت البرنامج الإيراني سنوات إلى الوراء".ولدى سؤاله عما إذا كانت الهجمات الأمريكية على إيران قانونية أم لا، امتنع لامي عن الإجابة قائلا: "هذا السؤال يخص ". (الأناضول)