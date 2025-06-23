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عربي-دولي
قطر: أجواء الدوحة آمنة واعترضنا الهجمات
Lebanon 24
23-06-2025
|
13:07
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أعلنت
وزارة الدفاع القطرية
أنّه بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات.
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أضافت: "نؤكد أن أجواء وأراضي
دولة قطر
آمنة وأن القوات المسلحة
القطرية
على أهبة الاستعداد دائما".
يأتي ذلك بعد أن أطلقت
إيران
صواريخ على قاعدة أميركية ردًا على قصف منشأة فوردو.
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