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عربي-دولي

قطر: أجواء الدوحة آمنة واعترضنا الهجمات

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:07
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أعلنت وزارة الدفاع القطرية أنّه بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات.
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أضافت: "نؤكد أن أجواء وأراضي دولة قطر آمنة وأن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد دائما".

يأتي ذلك بعد أن أطلقت إيران صواريخ على قاعدة أميركية ردًا على قصف منشأة فوردو.
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