قطر: أجواء الدوحة آمنة واعترضنا الهجمات

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أعلنت أنّه بفضل الله ويقظة القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية لم ينتج عن الحادث أي وفيات أو إصابات.أضافت: "نؤكد أن أجواء وأراضي آمنة وأن القوات المسلحة على أهبة الاستعداد دائما".يأتي ذلك بعد أن أطلقت صواريخ على قاعدة أميركية ردًا على قصف منشأة فوردو.