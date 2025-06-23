قطر تدين هجوم الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد وتؤكد حقها في الرد

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أعربت عن إدانة الشديدة للهجوم الذي استهدف ، محمّلة مسؤولية الاعتداء.وأكدت الوزارة أن “قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد المباشر، بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.”وحذّرت الخارجية من أن “استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية”.كما جدّدت الدعوة إلى “الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد”.وأشارت الوزارة إلى أن “ الجوية كانت قد أخليت في وقت سابق، وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة.