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عربي-دولي

قطر تدين هجوم الحرس الثوري الإيراني على قاعدة العديد وتؤكد حقها في الرد

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:20
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أعربت وزارة الخارجية القطرية عن إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، محمّلة الحرس الثوري الإيراني مسؤولية الاعتداء.
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وأكدت الوزارة أن “قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد المباشر، بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر، وبما يتوافق مع أحكام القانون الدولي.”

وحذّرت الخارجية القطرية من أن “استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوّض الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيد من حدة التوترات الإقليمية”.

كما جدّدت الدعوة إلى “الوقف الفوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد”.

وأشارت الوزارة إلى أن “قاعدة العديد الجوية كانت قد أخليت في وقت سابق، وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة. 
 
وقالت "دولة قطر حرصت على مبدأ حسن الجوار وعدم التصعيد".
 
 
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