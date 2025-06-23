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عربي-دولي

بعد استهداف قاعدة العديد في قطر... بيان من الحرس الثوري الإيراني

Lebanon 24
23-06-2025 | 12:47
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أصدر الحرس الثوري الإيراني، مساء الإثنين، بيانا بشأن استهداف قاعدة العديد الأميركية في قطر.
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وذكر الحرس الثوري في بيانه، الذي نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء: "عقب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبتوجيه من مقر خاتم الأنبياء المركزي، نفّذ الحرس الثوري عملية "بشائر الفتح"، مستهدفا قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية".

وأضاف: "تعد هذه القاعدة مقر القيادة المركزية للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأميركي في منطقة غرب آسيا".

وشدد البيان على أن إيران: "لن تترك تحت أي ظرف أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها، وأمنها القومي، دون رد مناسب".
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