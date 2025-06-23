بعد استهداف قاعدة العديد في قطر... بيان من الحرس الثوري الإيراني

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وذكر في بيانه، الذي نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء: "عقب العدوان العسكري الذي شنته الأميركية على المنشآت النووية السلمية ، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار للأمن القومي، وبتوجيه من ، نفّذ الحرس الثوري عملية "بشائر "، مستهدفا قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية".وأضاف: "تعد هذه مقر للقوات الجوية، وأكبر الأصول الاستراتيجية للجيش الأميركي في منطقة ".وشدد البيان على أن : "لن تترك تحت أي ظرف أي اعتداء على سيادتها، ووحدة أراضيها، وأمنها القومي، دون رد مناسب".