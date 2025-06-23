ترامب يواكب تطورات الهجوم الإيراني من غرفة العمليات

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قالت شبكة "سي.إن.بي.سي" نقلا عن مسؤول بالإدارة الأميركية إن يتواجد في مع ورئيس الأركان المشتركة.ويتواجد كبار المسؤولين في بغرفة العمليات بالتزامن مع بدء الهجوم على قواعد أميركية في قطر والعراق.وأفاد مسؤولان لـ"أكسيوس" بإطلاق ستة صواريخ إيرانية باتجاه قطر، بينما أطلق صاروخ واحد باتجاه .وكشفت مصادر عسكرية، مساء الإثنين، أن فعلت نظام الدفاعات الجوية في قاعدة عين بالعراق، بالتزامن مع بدء هجوم إيراني.ونقلت وكالة عن مصادر عسكرية قولها: "تفعيل نظام الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق".وأضافت المصادر أنه تم "إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق". (سكاي نيوز)