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ترامب يواكب تطورات الهجوم الإيراني من غرفة العمليات

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:35
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قالت شبكة "سي.إن.بي.سي" نقلا عن مسؤول بالإدارة الأميركية إن الرئيس دونالد ترامب يتواجد في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورئيس الأركان المشتركة.
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ويتواجد كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية بغرفة العمليات بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني على قواعد أميركية في قطر والعراق.

وأفاد مسؤولان لـ"أكسيوس" بإطلاق ستة صواريخ إيرانية باتجاه قطر، بينما أطلق صاروخ واحد باتجاه العراق.
وكشفت مصادر عسكرية، مساء الإثنين، أن الولايات المتحدة فعلت نظام الدفاعات الجوية في قاعدة عين الأسد بالعراق، بالتزامن مع بدء هجوم إيراني.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر عسكرية قولها: "تفعيل نظام الدفاع الجوي في قاعدة عين الأسد الجوية الأميركية في العراق".

وأضافت المصادر أنه تم "إعلان حالة التأهب القصوى وإصدار أوامر بالذهاب إلى الملاجئ في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق".  (سكاي نيوز)
  
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