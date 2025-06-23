هل من خسائر بشرية بعد الاستهداف الإيراني للقواعد الأميركية في قطر؟

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وبحسب المسؤولين ، فإن "الهجمات اقتصرت على في قطر".جاء ذلك على وقع بدء مساء الإثنين، هجوما يستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأميركي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى .وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر " ضد قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، فيما أفاد تقارير بينها إسرائيلية، بأن إيران نسقت استهداف مسبا، وأن أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد"، وفق ما أوردت " تايمز"، نقلا عن مصادر إيرانية.وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر.