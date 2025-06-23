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عربي-دولي

هل من خسائر بشرية بعد الاستهداف الإيراني للقواعد الأميركية في قطر؟

Lebanon 24
23-06-2025 | 13:59
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كشف مسؤولان أميركيان لـ"رويترز" مساء اليوم أنه "لم ترد تقارير عن أي خسائر بشرية في صفوف القوات الأميركية بعد الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الجوية". 
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وبحسب المسؤولين الأميركيين، فإن "الهجمات الإيرانية اقتصرت على قاعدة العديد في قطر". 

جاء ذلك على وقع بدء إيران مساء الإثنين، هجوما يستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأميركي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، فيما أفاد تقارير بينها إسرائيلية، بأن إيران نسقت استهداف القاعدة مسبا، وأن الدوحة أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد"، وفق ما أوردت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر إيرانية.

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين، مطلعين على الخطط، إن إيران أبلغت المسؤولين القطريين مسبقا باقتراب الهجمات، كوسيلة لتقليل الخسائر.
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