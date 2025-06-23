بعد القصف الإيراني.. سلام: متضامنون مع قطر

أصدر ، اليوم الإثنين، بياناً استنكر فيه بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له الشقيقة.

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وأكد سلام تضامن الكامل مع قطر حكومة وشعباً، متمنياً السلامة لقطر وأهلها من أي مكروه.