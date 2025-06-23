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عربي-دولي

بعد القصف الإيراني.. سلام: متضامنون مع قطر

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:07
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أصدر رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم الإثنين، بياناً استنكر فيه بأشد العبارات الاعتداء الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة.
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وأكد سلام تضامن لبنان الكامل مع قطر حكومة وشعباً، متمنياً السلامة لقطر وأهلها من أي مكروه.
 
 
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