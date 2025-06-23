هل كانت أميركا على دراية بهجوم إيران على قطر؟

نقلت شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر أميركية قولها، مساء الإثنين، إن الجيش الأميركي كان على علم بالضربة التي وجهتها لقاعدة العديد في قطر.

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وأوضحت المصادر أنَّ "الجيش الأميركي استعد للهجوم الايراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ".





كذلك، قالت وكالة " " إنَّ "إيران أبلغت قبل ساعات من شنها هجمات على قطر وأبلغت الدوحة أيضاً". وأوضحت المصادر أنَّ "الجيش الأميركي استعد للهجوم الايراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ".كذلك، قالت وكالة " " إنَّ "إيران أبلغت قبل ساعات من شنها هجمات على قطر وأبلغت الدوحة أيضاً".



من جانبها، أكدت إخلاء قاعدة العديد في وقت سابق.



ولفتت، في بيان، إلى أن " كانت قد أُخليت في وقت سابق وفقًا للإجراءات الأمنية والاحترازية المعتمدة، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة العاملين في القاعدة من منتسبي القوات المسلحة القطرية والقوات الصديقة وغيرهم، مؤكدا عدم وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية جرّاء الهجوم".

وأفادت صحيفة " تايمز" الأميركية أيضا بأن إيران نسقت الهجمات على قاعدة العديد مع مسؤولين قطريين، وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات قادمة لتقليل الخسائر.



وأكد مسؤول أميركي عدم تسجيل أي ضحايا جراء الهجوم على قاعدة العديد.





وتضم قاعدة العديد 10 آلاف جندي أميركي، وهي أكبر منشأة عسكرية أميركية في ، وفق "فوكس نيوز".



بدوره، قال في بيان، الذي نقلته وكالة "تسنيم" للأنباء: "عقب العدوان العسكري الذي شنته الولايات المتحدة الأميركية على المنشآت النووية السلمية ، وانتهاكه الصريح للقانون الدولي، وبناء على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي، وبتوجيه من مقر خاتم الأنبياء المركزي، نفّذ الحرس الثوري عملية "بشائر "، مستهدفا قاعدة العديد في قطر، باستخدام صواريخ مدمرة وقوية".



وأكدت إيران أن الهجوم على القاعدة الأميركية لا يشكل "أي تهديد" لقطر.