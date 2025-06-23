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عربي-دولي

البيت الأبيض يُعلنها: ترامب مستعد للتصعيد العسكري!

Lebanon 24
23-06-2025 | 14:12
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نقلت قناة "سي إن إن" عن مسؤول في البيت الأبيض، مساء اليوم، أن الإدارة الأميركية كانت تتوقع ردًا انتقاميًا من إيران
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وبحسب المسؤول، إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستعد للتصعيد العسكري إذا لزم الأمر". 

وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي، إن البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية على دراية بالتهديدات الإيرانية لقاعدة العديد الجوية في قطر، والتي استهدفتها طهران مساءً بعدد من الصواريخ.

من ناحيتها، نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤول قوله إنَّ "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يمكثُ حالياً في غرفة عمليات مع وزير الدفاع ورؤساء الأركان المُشتركة لمتابعة الوضع".

بدورها، قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أنَّ "إيران نسقت الهجمات على القاعدة الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات آتية لتقليل الخسائر"
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