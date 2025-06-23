البيت الأبيض يُعلنها: ترامب مستعد للتصعيد العسكري!

نقلت قناة " إن" عن مسؤول في ، مساء اليوم، أن كانت تتوقع ردًا انتقاميًا من .

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وبحسب المسؤول، إن "الرئيس الأميركي مستعد للتصعيد العسكري إذا لزم الأمر".



وفي وقت سابق، قال مسؤول أميركي، إن البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية على دراية بالتهديدات لقاعدة العديد الجوية في قطر، والتي استهدفتها مساءً بعدد من الصواريخ.



من ناحيتها، نقلت شبكة "سي إن بي سي" عن مسؤول قوله إنَّ "الرئيس الأميركي يمكثُ حالياً في غرفة عمليات مع ورؤساء الأركان المُشتركة لمتابعة الوضع".



بدورها، قالت صحيفة " تايمز" الأميركية أنَّ "إيران نسقت الهجمات على الجوية الأميركية في قطر مع مسؤولين قطريين وأعطت إشعارا مسبقا بأن الهجمات آتية لتقليل الخسائر"