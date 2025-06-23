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عربي-دولي
بعد هجوم إيران على قطر.. دول عربية وأجنبية تعلق وتستنكر
Lebanon 24
23-06-2025
|
15:10
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إستنكرت
السعودية
"بأشد العبارات، العدوان الذي شنته
إيران على
قطر:". وأكدت أنه "مرفوض ولا يمكن تبريره".
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أضافت: "العدوان
الإيراني
على قطر يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
وأدانت دولة
الإمارات
العربية المتحدة بأشد العبارات استهداف
الحرس الثوري الإيراني
لقاعدة العديد الجوية في دولة قطر، معتبرةً ذلك انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي، ومخالفة واضحة للقانون الدولي وميثاق
الأمم المتحدة
، مؤكدة رفضها القاطع لأي اعتداء يهدد أمن وسلامة دولة قطر ويقوض أمن واستقرار المنطقة.
وأعربت
وزارة الخارجية
، في بيان لها، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة قطر، ودعمها الثابت لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
كما شددت على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذّرة من أن استمرار مثل هذه الأعمال التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن الإقليمي ويجرّ المنطقة إلى مسارات خطيرة ستكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين.
ودعت الوزارة إلى اللجوء إلى الحلول الدبلوماسية ومبدأ حسن الجوار، مشيرة إلى أن الحوار الجاد هو السبيل الوحيد لتجاوز الأزمات الراهنة والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وسلامة شعوبها.
أكّد
الأردن
اليوم "إدانته الشديدة للعدوان الذي شنته
إيران
على دولة قطر الشقيقة"؛ ورأى فيه "خرقًا صارخًا لسيادة دولة قطر، وللقانون الدولي، ولميثاق الأمم المتحدة، وتصعيدًا خطرًا".
وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان، "تضامن
المملكة
المطلق مع قطر في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لأي خطوة تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها".
وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة "ضرورة إنهاء التصعيد في المنطقة"، وحذّر من "تبعات استمراره وتوسعته على أمن المنطقة واستقرارها وعلى الأمن والسلم الدوليين".
وشدّد السفير القضاة على "ضرورة إنهاء كل الأعمال العسكرية والعودة إلى طاولة المفاوضات والحوار لتجاوز هذه المرحلة الخطيرة التي تمر بها لمنطقة".
دعا الرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون للعودة إلى طاولة المفاوضات بعدما نفّذت
طهران
ضربة انتقامية استهدفت قاعدة عسكرية أميركية في قطر، عقب قصف
واشنطن
منشآت نووية إيرانية.
وقال ماكرون "على دوامة الفوضى أن تنتهي.. أدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات"، وذلك في منشور عبر منصة" إكس".
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