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عربي-دولي

بعد الرد الإيراني... هذا أوّل ما نشره خامنئي

Lebanon 24
23-06-2025 | 15:24
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أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، مساء اليوم، أنّه "لم نعتد على أحد ولا نقبل أن يعتدي علينا أحد ولن نخضع لاعتداء أيا كان وهذا منطق شعبنا". 
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كلام خامنئي جاء بعد أن بدأت إيران، هجوما يستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأميركي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى طهران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر الفتح" ضد قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، فيما أفاد تقارير بينها إسرائيلية، بأن إيران نسقت استهداف القاعدة مسبا، وأن الدوحة أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد"، وفق ما أوردت "نيويورك تايمز"، نقلا عن مصادر إيرانية.

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