بعد الرد الإيراني... هذا أوّل ما نشره خامنئي

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كلام جاء بعد أن بدأت ، هجوما يستهدف قواعد أميركية في المنطقة، إذ أطلقت دفعة صواريخ صوب قطر والعراق، وذلك بعد الهجوم الأميركي الذي استهدف 3 منشآت نووية، هي الأبرز لدى .وأعلن التلفزيون الإيراني، بدء عملية "بشائر " ضد قاعدة "العديد" الأميركية في قطر، فيما أفاد تقارير بينها إسرائيلية، بأن إيران نسقت استهداف مسبا، وأن أُبلغت بنية طهران، استهداف قاعدة "العديد"، وفق ما أوردت " تايمز"، نقلا عن مصادر إيرانية.