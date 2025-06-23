ترامب بعد الهجوم الإيراني على قطر: نشكر طهران على إبلاغنا مُسبقاً بالأمر

اعتبر الرئيس الأميركي أنَّ "ردّ تدمير منشآتها النووية كان ضعيفاً جداً"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته ضد قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر، مساء اليوم الإثنين.

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وفي تصريح له، قال : "أود شكر على إبلاغنا مسبقا مما سمح بعدم سقوط ضحايا، وأدعو طهران إلى المُضي قُدماً نحو السلام في المنطقة واشجع على الخطوة ذاتها".

وذكر أن إيران أطلقت 14 صاروخاً باتجاه قطر وتمّ إسقاط 13 منها، وتابع: "ربما تستطيع إيران الآن المضي قدماً نحو السلام والوئام في المنطقة".