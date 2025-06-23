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عربي-دولي

ترامب بعد الهجوم الإيراني على قطر: نشكر طهران على إبلاغنا مُسبقاً بالأمر

Lebanon 24
23-06-2025 | 16:10
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اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنَّ "ردّ إيران على تدمير منشآتها النووية كان ضعيفاً جداً"، وذلك في إشارة إلى الهجوم الذي نفذته طهران ضد قاعدة "العديد" الجوية الأميركية في قطر، مساء اليوم الإثنين.
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وفي تصريح له، قال ترامب: "أود شكر إيران على إبلاغنا مسبقا مما سمح بعدم سقوط ضحايا، وأدعو طهران إلى المُضي قُدماً نحو السلام في المنطقة واشجع إسرائيل على الخطوة ذاتها".
 
وذكر أن إيران أطلقت 14 صاروخاً باتجاه قطر وتمّ إسقاط 13 منها، وتابع: "ربما تستطيع إيران الآن المضي قدماً نحو السلام والوئام في المنطقة".

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