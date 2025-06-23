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عربي-دولي

تركيا تنفي استخدام واشنطن لمجالها الجوي في الهجوم على إيران

Lebanon 24
23-06-2025 | 16:16
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نفت الرئاسة التركية صحة الأنباء المتداولة في بعض وسائل الإعلام حول أن الولايات المتحدة استخدمت المجال الجوي التركي في أثناء الهجوم على المواقع النووية في إيران.
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وقال مركز مكافحة التضليل التابع لمكتب الاتصالات بالرئاسة التركية في بيان له، يوم الاثنين، إن "ادعاءات مختلف وسائل الإعلام بأن القاذفات الأمريكية استخدمت المجال الجوي التركي في أثناء هجماتها على المواقع النووية الإيرانية تعتبر تضليلا".

وأكد أن "المجال الجوي لتركيا لم يتعرض لأي انتهاك خلال هجمات إسرائيل على إيران ولم يستخدم خلال الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد المواقع النووية الإيرانية".

وأشار المركز إلى أن القاذفات الأميركية التي انطلقت من الولايات المتحدة دخلت منطقة البحر الأبيض المتوسط من جهة مضيق جبل طارق ووصلت إسرائيل من جهة جنوبي البحر المتوسط ووجهت ضربة لإيران بعد عبورها للأجواء العراقية.

وبعد الهجوم استخدمت القاذفات نفس المسار للعودة، وعادت إلى الولايات المتحدة بعد التزود بالوقود فوق البحر المتوسط، جنوبي جزيرة كريت اليونانية، حسب البيان.

يذكر أن الولايات المتحدة وجهت ضربة إلى المواقع النووية الإيرانية في فوردو ونطنز واصفهان فجر الأحد 22 حزيران، لدعم إسرائيل التي شنت سلسلة ضربات على إيران منذ 13 حزيران.
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