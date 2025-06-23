"قلق" في أميركا.. هذا ما قيلَ عن "الحرب مع إيران"

أظهر استطلاع جديد أجرته وكالة " " بالتعاون مع مؤسسة إبسوس، أن غالبية يشعرون بقلق متزايد من اندلاع أعمال عنف جديدة عقب الجوية التي أمر بها الرئيس على المنشآت النووية .

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وبحسب نتائج الاستطلاع، الذي استمر لمدة 3 أيام وانتهى صباح الاثنين، عبّر نحو 79% من المشاركين عن خشيتهم من احتمال قيام باستهداف المدنيين الأميركيين ردا على الهجمات الأميركية.



وأعرب 84% من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم إزاء تصاعد التوترات بين وطهران، مؤكدين مخاوفهم أيضا على سلامة الجنود الأميركيين المتمركزين في .



وجاء الاستطلاع في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها على أهداف إيرانية، وانتهى قبيل إعلان طهران شن هجوم على قاعدة جوية أميركية في قطر.



وفجر أمس الأحد، دخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر الحرب على إيران بإعلان تنفيذ هجوم استهدف 3 من أبرز المواقع النووية الإيرانية، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.



ورداً على الهجوم، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية اليوم عن عملية مشتركة للحرس الثوري والجيش، في حين قالت الإيرانية إن هجوما بدأ على قواعد أميركية في قطر والعراق ضمن ما سمتها "عملية بشائر الفتح". (الجزيرة نت)