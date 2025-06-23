دول خليجية تستأنف حركة الطيران بعد إغلاق مؤقت لأجوائها

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أعلنت دول خليجية، مساء الإثنين، إعادة فتح مجالاتها الجوية بعد تعليق قصير، بسبب الهجوم الصاروخي على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر.ونقلت عن "الطيران المدني" إعلان "فتح الأجواء وعودة الحركة في إلى طبيعتها بعد التأكد من استقرار الأوضاع المحيطة بالبلاد".من جانبها أعلنت شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات البحرينية عن إعادة فتح المجال الجوي في أجواء بالكامل.وقال منشور لمكتب دبي الإعلامي على "إكس": "تؤكد مطارات دبي استئناف عملياتها بكامل طاقتها بعد توقف مؤقت، كما تؤكد أن سلامة وراحة جميع المسافرين وأطقم الطيران تظل على رأس أولوياتها".وأضاف المنشور: "في الوقت الذي تعمل فيه مطارات دبي مع شركات الطيران لضمان سير الرحلات وفقا للجداول الزمنية المعتمدة، قد تواجه بعض الرحلات تأخيرات أو إلغاءات. لذا يُنصح جميع المسافرين بالاطلاع على آخر المستجدات عبر شركات الطيران التي تتبعها رحلاتهم".وكانت 4 دول عربية، قد أعلنت مساء الإثنين، إغلاق مجالها الجوي مؤقتا، كإجراء احترازي في ظل تطورات الأوضاع الأخيرة وخصوصا القصف الإيراني على قاعدة "العديد" في قطر، وهي البحرين والكويت والعراق وقطر.