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عربي-دولي

مسؤول إيراني: لا نريد أزمة دبلوماسية مع قطر

Lebanon 24
23-06-2025 | 16:39
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قال مصدر أمني إيراني، الإثنين، إن طهران تأمل ألا يؤدي قصف قاعدة العديد الأميركية لأزمة دبلوماسية مع قطر.
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ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية، عن المصدر قوله إن: "إيران لم تهاجم قطر كدولة، لكن هدفها كان القاعدة الأميركية حصرا".

وأضاف المصدر: "طهران تأمل ألا يؤدي قصف القاعدة الأميركية إلى أزمة دبلوماسية مع قطر".

وتابع بأن: "الضربة الإيرانية على القاعدة الأميركية ليست سوى جزءا من رد طهران واستكماله متروك لتقدير القيادة الإيرانية".

وشدد على أن "أي محاولة من الولايات المتحدة للرد على قصف القاعدة في قطر ستُقابل برد أقوى من إيران".

من جانبها، نقلت وكالة رويترز عن مسؤول إيراني قوله: "طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية".

وبشأن المسار الدبلوماسي، أكد المسؤول الإيراني أن طهران: "تتحلى بالعقلانية اللازمة لبدء عملية دبلوماسية بعد معاقبة المعتدي".

وأشار إلى أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى المفاوضات فيتعين أولا وقف الهجمات الإسرائيلية والأميركية". (سكاي نيوز)
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