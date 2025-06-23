مسؤول إيراني: لا نريد أزمة دبلوماسية مع قطر

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قال مصدر أمني إيراني، الإثنين، إن تأمل ألا يؤدي قصف الأميركية لأزمة دبلوماسية مع قطر.ونقلت الروسية، عن المصدر قوله إن: " لم تهاجم قطر كدولة، لكن هدفها كان الأميركية حصرا".وأضاف المصدر: "طهران تأمل ألا يؤدي قصف القاعدة الأميركية إلى أزمة دبلوماسية مع قطر".وتابع بأن: "الضربة على القاعدة الأميركية ليست سوى جزءا من رد طهران واستكماله متروك لتقدير القيادة الإيرانية".وشدد على أن "أي محاولة من للرد على قصف القاعدة في قطر ستُقابل برد أقوى من إيران".من جانبها، نقلت وكالة عن مسؤول إيراني قوله: "طهران ستواصل عملياتها ردا على الهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد منشآت نووية إيرانية".وبشأن المسار الدبلوماسي، أكد المسؤول أن طهران: "تتحلى بالعقلانية اللازمة لبدء عملية دبلوماسية بعد معاقبة المعتدي".وأشار إلى أنه "إذا كانت الولايات المتحدة تسعى إلى المفاوضات فيتعين أولا وقف الهجمات والأميركية". (سكاي نيوز)