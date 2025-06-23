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عربي-دولي
تفاصيل جديدة.. هكذا نفذت إيران هجومها على قطر
Lebanon 24
23-06-2025
|
16:51
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كشفت شبكة "
سي إن
إن"، مساء الإثنين، أن
إيران
هاجمت قاعدة العديد الأميركية في قطر بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى، مشيرة إلى أن الطائرات العسكرية الأميركية المرابطة في
القاعدة
الجوية، تم نقلها نهاية الأسبوع الماضي.
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وقال مسؤول في
وزارة الدفاع
الأميركية لـ"سي إن إن"، إن قاعدة العديد "تعرضت لهجوم بصواريخ باليستية قصيرة ومتوسطة المدى أُطلقت من إيران".
وأضاف: "حتى الآن، لا توجد تقارير عن وقوع إصابات بين القوات الأميركية"، مشيرا إلى أن "الوضع يخضع للمراقبة الدقيقة، وسيتم تقديم المزيد من المعلومات حال توفرها".
وذكرت "سي إن إن" أن الطائرات الأميركية نقلت من قاعدة العديد، الأسبوع الماضي، وفقا لصورة التقطتها الأقمار الاصطناعية بتاريخ 19 حزيران، وتُظهر المدارج شبه خالية.
وتابعت: "يعني ذلك أن الطائرات تم نقلها قبل أن تشن إيران هجوماً صاروخياً على قاعدة العديد يوم الإثنين، رداً على الضربة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع".
وقال مسؤولان في وزارة الدفاع لشبكة "سي إن إن"، الأسبوع الماضي، إن الطائرات نُقلت إلى مواقع أخرى كجزء من جهود الجيش الأميركي لحماية أصوله ومعداته في
الشرق الأوسط
في ظل الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل.
ونقلت شبكة "
فوكس نيوز
" عن مصادر أميركية قولها، مساء الإثنين، إن الجيش الأميركي كان على علم بالضربة التي وجهتها إيران لقاعدة العديد.
وأوضحت المصادر أنَّ "الجيش الأميركي استعد للهجوم الايراني على قواعده وكان يتوقعه ولم يفاجأ".
كذلك، قالت وكالة "
رويترز
" إنَّ "إيران أبلغت الولايات المتحدة قبل ساعات من شنها هجمات على قطر وأبلغت
الدوحة
أيضاً".
وقالت إيران إن عدد الصواريخ التي أطلقتها على العديد يوازي نفس عدد القنابل الأميركية التي استهدفت منشآتها النووية.
من جهة أخرى، أبرزت "أي بي سي" نقلاًعن مسؤول أميركي أن "الهجوم
الإيراني
على قاعدة العديد انتهى ولا توجد تقارير عن سقوط ضحايا".
وتابع المسؤول: "لم تتم مهاجمة أي قواعد عسكرية يستخدمها الأميركيون في الشرق الأوسط باستثناء العديد".
وقالت وكالة أسوشيتد برس نقلاً عن مسؤول أميركي: "لم يتم تأكيد وقوع هجوم في
العراق
والهجوم المؤكد الوحيد كان في قطر".
(سكاي نيوز عربية)
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