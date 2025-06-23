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عربي-دولي
بعد تعرّضها لهجوم إيراني.. أبرز المعلومات عن قاعدة "العديد" الأميركية في قطر؟
Lebanon 24
23-06-2025
|
17:10
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تعد قاعدة "العديد" في قطر والتي استهدفتها
إيران
بالصواريخ، الإثنين، واحدة من أكثر المنشآت التابعة للولايات المتحدة تحصيناً، وتضم قرابة 10 آلاف جندي، وتعد المركز الإقليمي للقيادة المركزية الأميركية.
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وذكرت صحيفة "
نيويورك
تايمز"، أن
القاعدة
تضم مجموعة من أنظمة الدفاع الجوي، فضلاً عن مركز للعمليات الجوية المشتركة يمكن للقوات الأميركية الانطلاق منه لمنطقة واسعة تشمل 21 دولة.
وأكملت قطر، بناء القاعدة عام 1996، وعلى مر السنين أنفقت ما لا يقل عن 8 مليارات دولار لتطويرها، ويستخدمها الجيش
القطري
إلى جانب الجيش الأميركي وسلاح الجو الملكي
البريطاني
.
ووفق "نيويورك تايمز" فإن الجيش الأميركي بدأ باستخدام القاعدة بعد هجمات الحادي عشر من أيلول، عندما تمركزت فيها الطائرات لاستهداف تنظيم "القاعدة" في
أفغانستان
، وبعد عامين أصبحت "العديد" المركز
الرئيسي
للعمليات الجوية الأميركية في المنطقة.
واستخدم
القادة
الأميركيون القاعدة لتنسيق مجموعة واسعة من المهام خلال حربي
العراق
وأفغانستان، وكذلك في
الغارات
ضد تنظيم داعش في
سوريا
، حيث نشرت
القوات الجوية
مجموعة متنوعة من الطائرات هناك، من المقاتلات المتقدمة والقاذفات بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة وطائرات النقل والطائرات المخصصة للتزود بالوقود جوا.
كما أصبحت القاعدة نقطة الإجلاء المركزية لعشرات الآلاف من الأفغان والأميركيين الذين فروا من أفغانستان عام 2021 عند انسحاب القوات الأميركية.
ويساعد مركز العمليات الجوية المشتركة في القاعدة على إبراز القوة الجوية الأميركية عبر منطقة واسعة تشمل 21 بلداً من شمال شرق إفريقيا إلى وسط وجنوب
آسيا
، بحسب سلاح الجو الأميركي.
وسمح تحديث القاعدة وتوسعتها لعدد من القيادات العسكرية الأميركية الرئيسية بالعمل منها، فإلى جانب القيادة المركزية الأميركية، تستضيف القاعدة أيضا منشآت قيادة للقوات الخاصة الأميركية.
ولم يكن موقع القاعدة معروفاً حتى عام 2013، عندما رفع
تشاك
هيغل،
وزير الدفاع
الأميركي آنذاك، السرية عنها.
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