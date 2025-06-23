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عربي-دولي

عراقجي يحذّر الولايات المتحدة: جاهزون للرّد مجدداً

Lebanon 24
23-06-2025 | 17:22
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الإثنين، إن هجوم طهران على قاعدة "العديد" العسكرية الأميركية في قطر جاء رداً على العدوان الأميركي على سيادة إيران وسلامة أراضيها".
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ونقل بيان نشر على حساب وزارة الخارجية الإيرانية على تلغرام عن عراقجي القول إن "إيران ستكون جاهزة للرد مجدداً في حال اتخذت الولايات المتحدة أي إجراء آخر".
وكان مصدر أمني إيراني، قد قال لـ"رويترز" الإثنين، إن "طهران تأمل ألا يؤدي قصف قاعدة "العديد" لأزمة دبلوماسية مع قطر".

ونقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية، عن المصدر قوله إن "إيران لم تهاجم قطر كدولة، لكن هدفها كان القاعدة الأميركية حصرا".
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