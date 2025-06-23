عراقجي يحذّر الولايات المتحدة: جاهزون للرّد مجدداً

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قال ، الإثنين، إن هجوم على قاعدة "العديد" العسكرية الأميركية في قطر جاء رداً على العدوان الأميركي على سيادة وسلامة أراضيها".ونقل بيان نشر على حساب على عن القول إن "إيران ستكون جاهزة للرد مجدداً في حال اتخذت أي إجراء آخر".وكان مصدر أمني إيراني، قد قال لـ" " الإثنين، إن "طهران تأمل ألا يؤدي قصف قاعدة "العديد" لأزمة دبلوماسية مع قطر".ونقلت وكالة الروسية، عن المصدر قوله إن "إيران لم تهاجم قطر كدولة، لكن هدفها كان الأميركية حصرا".