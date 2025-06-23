ترامب يعلن انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل

أعلن انتهاء الحرب بين وإسرائيل.

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وأكد أن "إطلاق النار سيتوقّف خلال 6 ساعات".

وقال : "رسمياً إيران ستبدأ وقف إطلاق النار وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ وقف إطلاق النار وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوماً".

وأضاف: "منعنا حرباً كانت ستستمر لسنوات وأن تدمّر ".

وتابع: "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب".

وختم ترامب رسالته بالدعاء قائلاًً: "حفظ الله إسرائيل وإيران، أوقفنا حرباً مدمّرة للمنطقة".