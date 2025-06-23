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عربي-دولي
ترامب يعلن انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل
Lebanon 24
23-06-2025
|
18:09
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أعلن
الرئيس دونالد ترامب
انتهاء الحرب بين
إيران
وإسرائيل.
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وأكد أن "إطلاق النار سيتوقّف خلال 6 ساعات".
وقال
ترامب
: "رسمياً إيران ستبدأ وقف إطلاق النار وبعد مرور 12 ساعة ستبدأ
إسرائيل
وقف إطلاق النار وبعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية لحرب استمرت 12 يوماً".
وأضاف: "منعنا حرباً كانت ستستمر لسنوات وأن تدمّر
الشرق الأوسط
".
وتابع: "أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما
القدرة على التحمل
والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب".
وختم ترامب رسالته بالدعاء قائلاًً: "حفظ الله إسرائيل وإيران، أوقفنا حرباً مدمّرة للمنطقة".
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