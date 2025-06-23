25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
21
o
زحلة
19
o
بعلبك
14
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
كواليس التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
23-06-2025
|
19:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وكالة "
رويترز
" عن مسؤول قوله إن رئيس وزراء قطر
الشيخ محمد
بن
عبد الرحمن
آل ثاني
ضمن موافقة
إيران على
اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات
الإيرانية
على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر يوم الإثنين.
Advertisement
وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أبلغ
أمير قطر
بأن
إسرائيل
وافقت على وقف إطلاق النار وطلب مساعدة قطرية لإقناع
إيران
بالموافقة أيضا.
وأشار المصدر إلى أن
ترامب
ونائبه جيه دي
فانس
ناقشا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية.
وأعلن ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.
وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".
وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.
ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".
وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "منعنا حرباً كانت ستمتد سنوات".
وشدّد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".
واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".
مواضيع ذات صلة
ترامب: اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف شامل لإطلاق النار
Lebanon 24
ترامب: اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف شامل لإطلاق النار
24/06/2025 06:12:52
24/06/2025 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماكرون: ترمب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران
Lebanon 24
ماكرون: ترمب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران
24/06/2025 06:12:52
24/06/2025 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدأ رسمياً الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش
Lebanon 24
ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدأ رسمياً الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش
24/06/2025 06:12:52
24/06/2025 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
24/06/2025 06:12:52
24/06/2025 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران لا تستعجل وقف المواجهة
Lebanon 24
إيران لا تستعجل وقف المواجهة
23:08 | 2025-06-23
23/06/2025 11:08:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تكتيك الحرب على "حزب الله" يتكرَّر في إيران
Lebanon 24
تكتيك الحرب على "حزب الله" يتكرَّر في إيران
23:04 | 2025-06-23
23/06/2025 11:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إعلان ترامب إنهاء الحرب.. هذا ما طلبه نتنياهو من وزراءه
Lebanon 24
بعد إعلان ترامب إنهاء الحرب.. هذا ما طلبه نتنياهو من وزراءه
23:01 | 2025-06-23
23/06/2025 11:01:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 12 يوماً من المواجهات.. إسرائيل وإيران تعلنان انتهاء الحرب
Lebanon 24
بعد 12 يوماً من المواجهات.. إسرائيل وإيران تعلنان انتهاء الحرب
22:50 | 2025-06-23
23/06/2025 10:50:24
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. هجوم صباحي إيراني على إسرائيل
Lebanon 24
بالفيديو.. هجوم صباحي إيراني على إسرائيل
22:15 | 2025-06-23
23/06/2025 10:15:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
Lebanon 24
تفتيش منزل فنان شهير يُثير موجة من الغضب.. ووزير يتدخل (صورة)
01:55 | 2025-06-23
23/06/2025 01:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
Lebanon 24
كان متزوجا من زميلتها في القناة.. مذيعة الـ MTV تحتفل بوداع العزوبية قبل أسبوع من زفافها (صور)
01:38 | 2025-06-23
23/06/2025 01:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
Lebanon 24
بعدما تركت الفنّ وارتدت الحجاب... نجمة "ستار أكاديمي" السابقة تتلو آيات قرآنية
06:47 | 2025-06-23
23/06/2025 06:47:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
Lebanon 24
بالصورة... ممثل لبنانيّ يحتفل بذكرى زواجه الـ20: "انتي الحبّ والامان"
10:37 | 2025-06-23
23/06/2025 10:37:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
22/06/2025 11:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
23:08 | 2025-06-23
إيران لا تستعجل وقف المواجهة
23:04 | 2025-06-23
تكتيك الحرب على "حزب الله" يتكرَّر في إيران
23:01 | 2025-06-23
بعد إعلان ترامب إنهاء الحرب.. هذا ما طلبه نتنياهو من وزراءه
22:50 | 2025-06-23
بعد 12 يوماً من المواجهات.. إسرائيل وإيران تعلنان انتهاء الحرب
22:15 | 2025-06-23
بالفيديو.. هجوم صباحي إيراني على إسرائيل
18:09 | 2025-06-23
ترامب يعلن انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل
فيديو
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُرهقة.. شاهدوا أول ظهور للفنانة الشهيرة بعد تعرّضها لوعكة صحية أدخلتها المستشفى (فيديو)
23:24 | 2025-06-22
24/06/2025 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
Lebanon 24
بوسي وهيفا تشعلان الصيف بـ"يا أحمد"
13:40 | 2025-06-21
24/06/2025 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
بسبب مقعد.. شجار عنيف على متن طائرة شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
04:00 | 2025-06-21
24/06/2025 06:12:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24