كواليس التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران



Advertisement وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الرئيس الأميركي أبلغ بأن وافقت على وقف إطلاق النار وطلب مساعدة قطرية لإقناع بالموافقة أيضا.

وأشار المصدر إلى أن ونائبه جيه دي ناقشا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية.



وأعلن ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.



وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران". نقلت وكالة " " عن مسؤول قوله إن رئيس وزراء قطر بن ضمن موافقة اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر يوم الإثنين.وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الرئيس الأميركي أبلغ بأن وافقت على وقف إطلاق النار وطلب مساعدة قطرية لإقناع بالموافقة أيضا.وأشار المصدر إلى أن ونائبه جيه دي ناقشا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية.وأعلن ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".

وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.



ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".



وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "منعنا حرباً كانت ستمتد سنوات".



وشدّد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".



واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".