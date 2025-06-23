Advertisement

عربي-دولي

كواليس التوصّل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران

Lebanon 24
23-06-2025 | 19:15
A-
A+
Doc-P-1381537-638863284990767789.jpeg
Doc-P-1381537-638863284990767789.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول قوله إن رئيس وزراء قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ضمن موافقة إيران على اقتراح وقف إطلاق النار الأميركي في مكالمة مع مسؤولين إيرانيين بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الأميركية في قطر يوم الإثنين.
Advertisement
وأضاف المسؤول المطلع على المفاوضات أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ أمير قطر بأن إسرائيل وافقت على وقف إطلاق النار وطلب مساعدة قطرية لإقناع إيران بالموافقة أيضا.
وأشار المصدر إلى أن ترامب ونائبه جيه دي فانس ناقشا اقتراح وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران مع أمير قطر بعد الهجمات الإيرانية على قاعدة "العديد" الجوية.

وأعلن ترامب، الإثنين، الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

وقال ترامب في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".
وأوضح ترامب أن إيران ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.

ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".

وتابع الرئيس الأميركي قائلاً: "منعنا حرباً كانت ستمتد سنوات".

وشدّد على أن "الحرب بين إيران وإسرائيل كانت ستؤدي إلى دمار المنطقة لو استمرت. أود أن أهنئ البلدين، إسرائيل وإيران، على امتلاكهما للقدرة والشجاعة والذكاء لإنهاء ما ينبغي أن تسمى حرب الاثني عشر يوما".

واختتم ترامب منشوره قائلا: "بارك الله إسرائيل وإيران والشرق الأوسط".
مواضيع ذات صلة
ترامب: اتفاق كامل بين إسرائيل وإيران على وقف شامل لإطلاق النار
lebanon 24
24/06/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: ترمب أبلغ زعماء مجموعة السبع بوجود مناقشات للتوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وإيران
lebanon 24
24/06/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدأ رسمياً الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش
lebanon 24
24/06/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية القطرية: التصعيد بين إسرائيل وإيران يؤخر التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة
lebanon 24
24/06/2025 06:12:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:55 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:38 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:47 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:37 | 2025-06-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:24 | 2025-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:08 | 2025-06-23
23:04 | 2025-06-23
23:01 | 2025-06-23
22:50 | 2025-06-23
22:15 | 2025-06-23
18:09 | 2025-06-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24