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عربي-دولي

بعد 12 يوماً من المواجهات.. إسرائيل وإيران تعلنان انتهاء الحرب

Lebanon 24
23-06-2025 | 22:50
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في اليوم الثاني عشر للمواجهة بين إيران وإسرائيل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين البلدين.
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وقبيل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، أطلقت إيران موجة من الصواريخ باتجاه إسرائيل، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة. ووسّعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إنذارها المبكر ليشمل كافة أنحاء البلاد، من إيلات جنوباً إلى المطلة شمالاً، حيث تمكن صاروخ من إصابة مبنى في بئر السبع.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن إيران سعت إلى تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار عند الساعة السابعة من صباح اليوم، مشيرة إلى أن الدفعة الأخيرة من الصواريخ الإيرانية كانت محدودة واقتصرت على أربع صواريخ فقط.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "العالم والشرق الأوسط هما الرابحان من اتفاق إيران وإسرائيل"، مضيفاً: "مستقبل عظيم مليء بالحب والسلام بانتظار إسرائيل وإيران".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوصل إلى الاتفاق، قائلاً: "معًا سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل ومواجهة أي تهديد". ووجّه الشكر إلى شعب إسرائيل على صموده ووحدته في هذه الأيام العصيبة، كما شكر جنود الجيش الإسرائيلي وقادته على صمودهم.
 
من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أنّه إذا أوقفت إسرائيل عدوانها غير القانوني بموعد أقصاه الرابعة صباحا فلن يكون لدينا أي نية لمواصلة ردنا.

أضاف:" العمليات التي نفذتها قواتنا المسلحة لمعاقبة إسرائيل على عدوانها استمرت حتى اللحظة الأخيرة".
تابع:" أشكر قواتنا التي ظلت على أهبة الاستعداد للدفاع عن بلدنا والتي ردت على أي هجوم للعدو حتى اللحظة الأخيرة".








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