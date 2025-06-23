بعد 12 يوماً من المواجهات.. إسرائيل وإيران تعلنان انتهاء الحرب

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وقبيل دخول الاتفاق حيّز التنفيذ، أطلقت إيران موجة من الصواريخ باتجاه ، ما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار في مناطق عدة. ووسّعت الداخلية إنذارها المبكر ليشمل كافة أنحاء البلاد، من إيلات جنوباً إلى المطلة شمالاً، حيث تمكن صاروخ من إصابة مبنى في بئر السبع.وبحسب الإذاعة الإسرائيلية، فإن إيران سعت إلى تسجيل الضربة الأخيرة قبل بدء سريان وقف إطلاق النار عند الساعة السابعة من ، مشيرة إلى أن الدفعة الأخيرة من الصواريخ كانت محدودة واقتصرت على أربع صواريخ فقط.وفي أول تعليق له، قال الرئيس الأميركي إن "العالم والشرق الأوسط هما الرابحان من اتفاق إيران وإسرائيل"، مضيفاً: "مستقبل عظيم مليء بالحب والسلام بانتظار إسرائيل وإيران".، أعلن التوصل إلى الاتفاق، قائلاً: "معًا سنواصل الحفاظ على أمن إسرائيل ومواجهة أي تهديد". ووجّه الشكر إلى شعب إسرائيل على صموده ووحدته في هذه الأيام العصيبة، كما شكر جنود الجيش وقادته على صمودهم.