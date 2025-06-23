بعد إعلان ترامب إنهاء الحرب.. هذا ما طلبه نتنياهو من وزراءه

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قالت القناة 12 إن طلب من الوزراء الإسرائيليين عدم التعليق على تصريح الرئيس الأميركي بشأن وقف إطلاق النار مع .من جانب آخر نقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تقترب بالفعل من وقف إطلاق النار مع .