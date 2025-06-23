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عربي-دولي

بعد إعلان ترامب إنهاء الحرب.. هذا ما طلبه نتنياهو من وزراءه

Lebanon 24
23-06-2025 | 23:01
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قالت القناة 12 الإسرائيلية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الوزراء الإسرائيليين عدم التعليق على تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار مع إيران.
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من جانب آخر نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن تل أبيب تقترب بالفعل من وقف إطلاق النار مع طهران.
 
وأكد المسؤولون في المقابل أن الهجمات الإسرائيلية على إيران مستمرة بكثافة. (سكاي نيوز عربية) 
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