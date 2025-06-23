Advertisement

عربي-دولي

إيران لا تستعجل وقف المواجهة

Lebanon 24
23-06-2025 | 23:08
A-
A+
Doc-P-1381577-638863421824901896.png
Doc-P-1381577-638863421824901896.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب عماد مرمل في" الجمهورية: الأهم الآن في حسابات إيران هو ان تستمر في التحكّم بمسار المواجهة مع تل أبيب وضبطه على إيقاعها قدر الإمكان، وصولاً إلى دمغ مشهد الخاتمة بختمها.
Advertisement

وكان المسؤولون الإيرانيون قد أكّدوا بعد الضربة الأولى انّه إذا كانت إسرائيل قد بدأت الحرب فإنّ طهران هي التي ستكتب نهاية القصة، وهذا ما يمكن أن يفسّر «الأعصاب الهادئة » التي تتحلّى بها القيادة الإيرانية في التعامل مع تحدّيات الحرب. ومن بين هذه التحدّيات، الدخول الأميركي على خط المواجهة العسكرية.

وإلى حين اتضاح نمط التعاطي الأميركي مع الردّ الإيراني، فإنّ الأكيد هو انّ طهران ليست مستعجلة لوقف إطلاق النار كيفما اتفق مع تل أبيب، خصوصاً بعدما وقع المحظور وحصل ما حصل من استشهاد الشخصيات العسكرية الكبيرة واستهداف للمنشآت النووية، بحيث لم يعد هناك ما يمكن أن تخشاه.

وبهذا المعنى، باتت إيران ميالة إلى إغراق الكيان الإسرائيلي في مستنقع حرباستنزاف طويلة تنهك حكومته ومجتمعه، وتُفقده القدرة على التحكّم بمصيرالمواجهة، وتستهلك الإنجازات التي حققها في بداية الحرب، وتحرمه من صورةالنصر الواضح.

ولعلّ إيران تشعر أنّ استمرار الحرب حتى إشعار آخر هو أفضل كثيراً وأقل كلفة من الذهاب إلى طاولة تفاوض غير متوازنة لتوقيع صك استسلام كما يريد ترامب، خصوصاً انّ المفاوضات في الظروف الراهنة لم تعد لها اصلاً أي قيمة حقيقية.
 
مواضيع ذات صلة
فرنجية: الرئيس برّي استعجل في ترشيحي للرئاسة واستعجل في البحث عن خيارات أخرى
lebanon 24
24/06/2025 09:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تتفادى المواجهة المباشرة مع واشنطن وتحرك روسي للتهدئة
lebanon 24
24/06/2025 09:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 14 الإسرائيلية: الحكومة أنهت قبل ساعات اجتماعاً استثنائياً لبحث تطورات المواجهة مع إيران
lebanon 24
24/06/2025 09:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر ليديعوت أحرونوت: حماس وإسرائيل قدمتا تنازلات لكن هناك تخوفات من تبعات المواجهة مع إيران
lebanon 24
24/06/2025 09:23:42 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:17 | 2025-06-24
01:59 | 2025-06-24
01:29 | 2025-06-24
01:10 | 2025-06-24
01:09 | 2025-06-24
00:36 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24