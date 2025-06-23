نتنياهو: الحرب انتهت

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أعلن وقف إطلاق النار.وقال في بان، : بعد جهود دبلوماسية وأمنية مكثفة، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل مع .كما أضاف أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ تدريجيًا خلال الساعات القليلة ، وسيُنهي القتال الذي دار خلال الأيام الاثني عشر الماضية.إلى ذلك، شدد على أن " ستواصل الحفاظ على أمنها وحرية العمل اللازمة في أي مكان وزمان".