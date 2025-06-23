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نتنياهو: الحرب انتهت

Lebanon 24
23-06-2025 | 23:26
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار.
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وقال في بان، صباح اليوم: بعد جهود دبلوماسية وأمنية مكثفة، أُعلن عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار شامل مع إيران.

كما أضاف أن هذا الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ تدريجيًا خلال الساعات القليلة القادمة، وسيُنهي القتال الذي دار خلال الأيام الاثني عشر الماضية.

إلى ذلك، شدد على أن "إسرائيل ستواصل الحفاظ على أمنها وحرية العمل اللازمة في أي مكان وزمان".
 
ووجه الشكر إلى جنود الجيش الإسرائيلي وقادته وقوات الأمن ، والشعب "على صمودهم ووحدتهم في هذه الأيام العصيبة".

 
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