صحيفة أميركية تكشف: نتنياهو خطط للهجوم على إيران منذ إدارة بايدن

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في خريف العام الماضي، وضع بنيامين نتنياهو بلاده على مسار الصراع، مُدمّرًا الدفاعات الجوية في مناوشة صاروخية بعد تدميره لحزب الله اللبناني في تشرين الأول.



أصدر نتنياهو أمرًا عامًا بالاستعداد لضربة واسعة النطاق بعد هذه الأحداث. وأعدّ مسؤولو الاستخبارات قوائم اغتيال تضم عشرات العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين. وفي الوقت نفسه، عمل سلاح الجو على تدمير الدفاعات الجوية في وسوريا والعراق، تمهيدًا لغارات جوية مُستقبلية ضد ، وفقًا للتقرير. شنّت هجومًا عسكريًا مفاجئًا على منشآت نووية إيرانية في 13 حزيران. ووفقًا لتقرير مطول في صحيفة " بوست"، كان الهجوم مُخططًا له قبل سعي الرئيس الأميركي ترمب لتهدئة التوترات دبلوماسيًا.في خريف العام الماضي، وضع بنيامين نتنياهو بلاده على مسار الصراع، مُدمّرًا الدفاعات الجوية في مناوشة صاروخية بعد تدميره لحزب الله اللبناني في تشرين الأول.أصدر نتنياهو أمرًا عامًا بالاستعداد لضربة واسعة النطاق بعد هذه الأحداث. وأعدّ مسؤولو الاستخبارات قوائم اغتيال تضم عشرات العلماء النوويين والقادة العسكريين الإيرانيين. وفي الوقت نفسه، عمل سلاح الجو على تدمير الدفاعات الجوية في وسوريا والعراق، تمهيدًا لغارات جوية مُستقبلية ضد ، وفقًا للتقرير.

وأشار التقرير إلى أن الاستعدادات الإسرائيلية لم تكن على الجانب العسكري فحسب، بل سعى المسؤولون الإسرائيليون أيضًا للتأثير على واشنطن. ولطالما اعتقدت إسرائيل أن التدخل العسكري الأميركي سيكون أكثر فعالية من عملها بمفردها. وبالفعل، انضم إلى الصراع، حيث أمر القوات الأميركية، بما في ذلك قاذفات استراتيجية، بضرب ثلاثة مواقع نووية إيرانية.



وطوال الخريف، تبادل الإسرائيليون المعلومات الاستخباراتية مع إدارة بايدن، والتي أشارت إلى أن العلماء النوويين الإيرانيين استأنفوا الأبحاث النظرية المتعلقة بالتسليح. ومع ذلك، لم تتوصل وكالات الاستخبارات الأميركية إلى استنتاج بأن القيادة الإيرانية اتخذت قرارًا بتطوير سلاح نووي، وهو تقييم حافظت عليه حتى لحظة الضربة الإسرائيلية بحسب الصحيفة.



وبحلول آذار، وقبل أسابيع من لقاء نتنياهو بترمب، قرر كبار المسؤولين الإسرائيليين ضرب إيران بحلول حزيران على أقصى تقدير، سواء بمشاركة أو بدونها. هذا القرار كان مدفوعًا بمخاوف من أن إيران ستقوم بإعادة بناء دفاعاتها الجوية. وعندما شن نتنياهو الهجوم المفاجئ في 13 حزيران، لم يكن القرار مستندًا إلى معلومات استخباراتية جديدة تشير إلى اندفاع إيراني نحو سلاح نووي، بل كان فرصة فريدة لتنفيذ خطط تم وضعها بعناية مسبقًا لإلحاق الضرر بإيران وإعاقة برامجها النووية والصاروخية بحسب الصحيفة.

وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، كانت حسابات إسرائيل لمهاجمة إيران مدفوعة بشعور بالفرصة والضرورة. ولم تكن إسرائيل أكثر خبرة من أي وقت مضى، ولم تكن إيران ووكلاؤها أضعف من أي وقت مضى. كما أن المخاوف من عدم القدرة على مراقبة تقدم إيران دفعت إسرائيل للتحرك. على الرغم من أن خطة نتنياهو تأخرت بسبب دعوته إلى واشنطن لمناقشة حل دبلوماسي مع ترمب، إلا أن ميله القوي لشن هجوم ظل دون تغيير بحسب التقرير.



ومع حلول الربيع، تزايد القلق لدى المسؤولين الإسرائيليين من أن أي اتفاق محتمل بين مبعوث ترمب وإيران سيسمح لطهران في نهاية المطاف بامتلاك قنبلة نووية. ومع ذلك، شككت أقلية من هؤلاء في حكمة شن هجوم مفاجئ بينما كانت الدبلوماسية لا تزال جارية، خاصة في غياب دليل واضح على قرار إيراني بتصنيع سلاح نووي. (العربية)