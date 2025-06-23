بعد محاولة اغتيال سابقة.. إسرائيل تصفي عالما نوويا إيرانيا وهذه هويته

Advertisement

قُتل محمدرضا صديقي ، أحد العلماء النوويين الإيرانيين، صباح الثلاثاء، جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة استهدفت منزل والده في مدينة آستانه أشرفية، بمحافظة جيلان شمال البلاد.وكان صديقي صابر قد نجا قبل أيام من محاولة اغتيال سابقة في العاصمة ، حين تعرض منزله لهجوم مماثل بطائرة مسيّرة، أسفر عن مقتل نجله البالغ من العمر 17 عامًا.ورجحت تقارير إعلامية أن الطائرة المسيّرة التي نفذت الهجوم الأخير تعود لإسرائيل، في سياق عمليات متكررة تستهدف شخصيات بارزة في المجالين العسكري والعلمي داخل .محمد رضا صديقي صابر هو عالم نووي إيراني بارز، وُلد في 24 آب 1974، ويحمل الجنسية . يُعرف بأنه أحد الشخصيات العلمية المرتبطة بالبرنامج ، وسبق أن استُهدف بعقوبات دولية نتيجة أنشطته في هذا المجال.بحسب الأميركية، تم إدراج صديقي صابر رسميًا ضمن قائمة الخاصة بـ«المواطنين المعينين خصيصًا» (SDN) في 2 حزيران 2025، بعد رصده لأول مرة في 12 أيار من العام نفسه، وذلك عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وتُشير الوثائق الرسمية إلى أنه متورط في أنشطة مرتبطة بتطوير القدرات النووية الإيرانية، وهو ما تعتبره تهديدًا للأمن القومي الأميركي.يحمل صديقي صابر الرقم الوطني الإيراني 2739202830، وكان اسمه قد تصدّر لوائح المتابعة الأميركية في إطار حملة مكثفة تستهدف كيانات وأفرادًا على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.