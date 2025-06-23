بعد محاولة اغتيال سابقة.. إسرائيل تصفي عالما نوويا إيرانيا وهذه هويته

قُتل محمدرضا صديقي صابر
، أحد العلماء النوويين الإيرانيين، صباح الثلاثاء، جراء هجوم نفذته طائرة مسيّرة استهدفت منزل والده في مدينة آستانه أشرفية، بمحافظة جيلان شمال البلاد.
وكان صديقي صابر قد نجا قبل أيام من محاولة اغتيال سابقة في العاصمة طهران
، حين تعرض منزله لهجوم مماثل بطائرة مسيّرة، أسفر عن مقتل نجله البالغ من العمر 17 عامًا.
ورجحت تقارير إعلامية أن الطائرة المسيّرة التي نفذت الهجوم الأخير تعود لإسرائيل، في سياق عمليات متكررة تستهدف شخصيات بارزة في المجالين العسكري والعلمي داخل إيران
.
فمن هو محمد رضا صديقي صابر؟
محمد رضا صديقي صابر هو عالم نووي إيراني بارز، وُلد في 24 آب 1974، ويحمل الجنسية الإيرانية
. يُعرف بأنه أحد الشخصيات العلمية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني
، وسبق أن استُهدف بعقوبات دولية نتيجة أنشطته في هذا المجال.
بحسب وزارة الخزانة
الأميركية، تم إدراج صديقي صابر رسميًا ضمن قائمة العقوبات
الخاصة بـ«المواطنين المعينين خصيصًا» (SDN) في 2 حزيران 2025، بعد رصده لأول مرة في 12 أيار من العام نفسه، وذلك عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وتُشير الوثائق الرسمية إلى أنه متورط في أنشطة مرتبطة بتطوير القدرات النووية الإيرانية، وهو ما تعتبره واشنطن
تهديدًا للأمن القومي الأميركي.
يحمل صديقي صابر الرقم الوطني الإيراني 2739202830، وكان اسمه قد تصدّر لوائح المتابعة الأميركية في إطار حملة مكثفة تستهدف كيانات وأفرادًا على صلة بالبرنامج النووي الإيراني.
ويُعد صديقي صابر من أبرز الخبراء الإيرانيين في المجال النووي، وتحديدًا في مجالات تطوير أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم، وقد أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية
قبل نحو شهرين على قوائم العقوبات، متهمةً إياه بلعب دور محوري في "الأنشطة النووية الحساسة" التي تنتهك الاتفاقيات الدولية
.
يأتي مقتله قبيل دخول توقيت اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل
وإيران، بعد حرب شملت ضربات متبادلة وعمليات عسكرية واسعة، تخللتها هجمات جوية استهدفت منشآت نووية إيرانية ومقار تابعة للحرس الثوري، وردود إيرانية طالت مواقع أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، ما أثار مخاوف دولية من انزلاق الصراع إلى حرب إقليمية شاملة. (العين)