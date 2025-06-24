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إيران تعلن انتهاء عملياتها العسكرية ضدّ إسرائيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 00:28
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أعلنت إيران وقف العمليات العسكرية ضد إسرائيل، صباح اليوم، مع وقف إسرائيل أيضا شنّ غارات على طهران، وذلك عقب 6 هجمات صاروخية إيرانية، شنّتها إيران، قبل دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.
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وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تغريدة على"أكس" إن "العمليات العسكرية لقواتنا المسلحة الجبارة استمرت في معاقبة إسرائيل على عدوانها حتى اللحظة الأخيرة، حتى الساعة الرابعة فجرا".

وتابع "مع جميع الإيرانيين، أتقدم بالشكر لقواتنا المسلحة الباسلة التي بقيت على أهبة الاستعداد للدفاع عن وطننا العزيز حتى آخر قطرة من دمها، والتي ردت على أي هجوم للعدو حتى اللحظة الأخيرة".

وسبقت هذا الإعلان تغريدة أخرى للوزير الإيراني بدقائق قال فيها: "في حال أوقف النظام الإسرائيلي عدوانه غير القانوني على الشعب الإيراني قبل الساعة الرابعة صباحا بتوقيت طهران، فإننا لا ننوي مواصلة ردنا العسكري بعد هذا الموعد"، موضحا أن القرار النهائي بشأن وقف العمليات العسكرية سيتخذ لاحقا.

وقال إن "إيران أوضحت مرارا أن العدوان جاء من جانب النظام الإسرائيلي، وأن رد طهران جاء في إطار الدفاع المشروع عن النفس".
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