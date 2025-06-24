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تحمل هذه التسمية دلالة عاطفية قوية في العالم العربي، ولاسيما لدى .



ففي حرب عام 1967، استولت إسرائيل على والقدس الشرقية من ، وقطاع غزة وشبه سيناء من مصر، ومرتفعات من .



وعلى الرغم من أن إسرائيل أعادت لاحقا سيناء إلى مصر، فإنها لا تزال تحتفظ ببقية الأراضي، مما مهد الطريق لعقود من الصراع لا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم. أطلق الرئيس الأميركي على الحرب بين وإيران اسم "حرب الأيام الـ12" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في إشارة تُذكّر بحرب عام 1967، المعروفة لدى البعض باسم "حرب الأيام الستة"، والتي خاضت فيها إسرائيل حربًا ضد مجموعة من ، بينها مصر والأردن وسوريا.تحمل هذه التسمية دلالة عاطفية قوية في العالم العربي، ولاسيما لدى .ففي حرب عام 1967، استولت إسرائيل على والقدس الشرقية من ، وقطاع غزة وشبه سيناء من مصر، ومرتفعات من .وعلى الرغم من أن إسرائيل أعادت لاحقا سيناء إلى مصر، فإنها لا تزال تحتفظ ببقية الأراضي، مما مهد الطريق لعقود من الصراع لا تزال تداعياتها قائمة حتى اليوم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي الاتفاق على على وقف كامل لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران.



وقال في منشور على حسابه في "تروث سوشيال"، إنه "بعد مرور 24 ساعة تكون النهاية الرسمية للحرب بين إسرائيل وإيران".



وأضاف أن ستلتزم وقف النار "بعد حوالي ست ساعات من الآن"، تليها إسرائيل بعد 12 ساعة من ذلك.



ووفق ترامب فإن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران "يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش".



وتابع الرئيس الأميركي قائلا: "منعنا حربا كانت ستمتد سنوات".