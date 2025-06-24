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عربي-دولي

هجوم روسي بمسيرات على سومي الأوكرانية.. مقتل 3 بينهم طفل

Lebanon 24
24-06-2025 | 01:10
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قالت الإدارة العسكرية لمنطقة سومي الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء إن هجوما روسيا بطائرات مسيرة على قرية بالمنطقة الواقعة في شمال شرق أوكرانيا خلال الليل أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين.
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وذكرت الإدارة عبر تطبيق تيليجرام “أودى القصف بحياة أشخاص من عائلات مختلفة. جميعهم كانوا يعيشون في نفس الشارع”.

ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم، كما لم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.
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