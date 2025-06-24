هجوم روسي بمسيرات على سومي الأوكرانية.. مقتل 3 بينهم طفل

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قالت لمنطقة سومي في ساعة مبكرة من الثلاثاء إن هجوما بطائرات مسيرة على قرية بالمنطقة الواقعة في خلال الليل أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص أحدهم طفل، إلى جانب إصابة ثلاثة آخرين.وذكرت الإدارة عبر تطبيق تيليجرام “أودى القصف بحياة أشخاص من عائلات مختلفة. جميعهم كانوا يعيشون في نفس الشارع”.ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجوم، كما لم يتسن لرويترز التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.