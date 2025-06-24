ألمانيا تجلي المزيد من مواطنيها من إسرائيل

أجلى الجيش الألماني 179 من على متن طائرتين عسكريتين.

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وهبطت طائرتا "إيرباص" من طراز "إيه 400 إم" في مدينة فرانكفورت عقب منتصف الليل بقليل، حسبما أكدت لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) الثلاثاء.



وكانت الألمانية ووزارة الخارجية الألمانية قد أعلنتا سابقا أن الطائرتين من الممكن أن تهبطا في بعد تنسيق وثيق ومسبق مع السلطات .

وأقلعت الطائرتان من قاعدة فونشتورف الجوية الألمانية لتنفيذ ما يسمى بـ"الإعادة الدبلوماسية"، والتي تواصل من خلالها تقديم مساعداتها للمواطنين الألمان.



وبحسب البيانات، يستهدف هذا مجددا الأشخاص الأكثر ضعفا الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة إسرائيل، من بينهم العديد من العائلات. (روسيا اليوم)