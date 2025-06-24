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ألمانيا تجلي المزيد من مواطنيها من إسرائيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 01:59
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أجلى الجيش الألماني 179 ألمانيا من إسرائيل على متن طائرتين عسكريتين.
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وهبطت طائرتا "إيرباص" من طراز "إيه 400 إم" في مدينة فرانكفورت الألمانية عقب منتصف الليل بقليل، حسبما أكدت وزارة الخارجية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) صباح اليوم الثلاثاء.

وكانت وزارة الدفاع الألمانية ووزارة الخارجية الألمانية قد أعلنتا سابقا أن الطائرتين من الممكن أن تهبطا في تل أبيب بعد تنسيق وثيق ومسبق مع السلطات الإسرائيلية.
 
وأقلعت الطائرتان من قاعدة فونشتورف الجوية الألمانية لتنفيذ ما يسمى بـ"الإعادة الدبلوماسية"، والتي تواصل الحكومة الألمانية من خلالها تقديم مساعداتها للمواطنين الألمان.

وبحسب البيانات، يستهدف هذا العرض مجددا الأشخاص الأكثر ضعفا الذين أعربوا عن رغبتهم في مغادرة إسرائيل، من بينهم العديد من العائلات. (روسيا اليوم) 
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