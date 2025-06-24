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ذكرت مجلة "Financial Times" أن " على وشك الدخول في حرب مباشرة مع . ففي الوقت الذي يستعد فيه العالم للرد المحتمل على الضربات الجوية الأميركية، يخشى كثيرون أن يؤدي التصعيد إلى استهداف طهران مرة أخرى لمضيق هرمز، وهو نقطة الاختناق التي تمر عبرها ربع تجارة النفط البحرية في العالم وخمس صادراتها من الغاز الطبيعي".وبحسب المجلة، "في ثمانينيات القرن العشرين، ساهمت "حرب الناقلات"، عندما أدت الحصارات والعراقية لمضيق هرمز الذي يبلغ عرضه 33 كيلومتراً، إلى تحويل شحنات النفط إلى أهداف عائمة. حينها، استخدمت كل من إيران والعراق الألغام البحرية والسفن الحربية والصواريخ المضادة للسفن في محاولة لإغلاق المضيق أمام ناقلات منافسيهما، وهو ما دفع الولايات المتحدة وإيران إلى حافة صراع مفتوح خطير، وهو الصراع الذي ينذر بما سيحدث في يومنا هذا".وتابعت المجلة، "دعا عدد من أعضاء البرلمان الإيراني، الأحد، إلى إغلاق مضيق هرمز ردا على الضربات الجوية الأميركية، على الرغم من أن القرار في هذا الشأن لن يتخذه إلا المجلس الأعلى للأمن القومي في البلاد. وقال أحد المطلعين على شؤون النظام إنه لا توجد قرارات جذرية مطروحة حاليا على الطاولة، بما في ذلك إغلاق المضيق. ومع ذلك، في حالة نشوب صراع طويل الأمد مع الولايات المتحدة، يقول المحللون إن القوات البحرية الإيرانية، التي نجت إلى حد كبير من الأضرار التي لحقت بها في الضربات الجوية والأميركية الأخيرة، قد تهدد بتكرار "حرب الناقلات": إغلاق المضيق أمام الشحن باستخدام أسلحة بسيطة نسبيا. وتتراوح هذه الأسلحة من الألغام المزروعة في قاع البحر إلى الألغام اللاصقة التي تحتوي على بضعة أرطال من المتفجرات الملتصقة مغناطيسيا بهيكل السفينة التي استخدمتها إيران في "حرب الناقلات".وأضافت المجلة، "قال سيد كوشال، الخبير في الحرب البحرية في المعهد الملكي للخدمات المتحدة في لندن: "يعتمد الكثير على عوامل مثل ما إذا كانت إيران قادرة على زرع الألغام قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من قصف المخزونات ومدى قدرة بطاريات الصواريخ المضادة للسفن الساحلية على البقاء". وأضاف: "في النهاية، ستنجح الولايات المتحدة. لكن إذا تحرك الإيرانيون أولاً، فقد يكون ذلك مكلفًا ويستغرق وقتًا طويلًا، وربما لا يخلو من خسائر بشرية". ومن الجانب الإيراني، قد يتولى عباس غلام شاهي، وهو جنرال في الوحدة البحرية للحرس الثوري الإيراني، قيادة أي عملية لإغلاق المضيق، وفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة الأبحاث الاستراتيجية، وهي مؤسسة فكرية فرنسية. وفي حالة اندلاع الحرب، بحسب التقرير، فقد تم تكليفه بإغلاق المضيق باستخدام 2000 لغم بحري وطائرات من دون طيار وزوارق سريعة وطائرات هليكوبتر".وبحسب المجلة، "قال نيك تشايلدز، وهو زميل بارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية في لندن: "لقد طورت إيران مجموعة كبيرة من القدرات البحرية غير المتكافئة". وأضاف: "إذا تم استخدامها في حملة شاملة، فإنها قد تسبب اضطرابات كبيرة للوحدات البحرية الأميركية وغيرها من الوحدات الغربية". لن تكون عملية إزالة أي ألغام إيرانية بالأمر السهل. فقد نشرت الولايات المتحدة أربع سفن قديمة من طراز أفنجر لإزالة الألغام وسفينة قتالية ساحلية واحدة على الأقل لإزالة الألغام في قاعدتها البحرية في المنامة بالبحرين. وظيفة هذه السفن تطهير مياه المضيق، الذي تشترك فيه إيران مع عُمان والإمارات العربية المتحدة. وخلال حرب الناقلات، تضررت ما لا يقل عن 50 ناقلة نفط وفرقاطة أميركية واحدة، هي صموئيل روبرتس، بسبب الألغام البحرية، مما دفع البحرية الأميركية إلى قصف منصات النفط الإيرانية. وقال المحللون إن كاسحات الألغام الأميركية لن تكون قادرة على القيام بهذه المهمة اليوم على الأرجح".وتابعت المجلة، "قال إيثان كونيل، قائد فريق البحث في مؤسسة مراقبة الأمن التايوانية ومؤلف تقرير حديث عن كاسحات الألغام الأميركية لمركز الاستراتيجية البحرية ومقره أرلينغتون: "ليس لدينا القدرة على إزالة الألغام للتعامل مع مضيق هرمز الملغوم بالكامل". لقد تم إهمال هذه السفن من فئة أفنجر و"السبب الوحيد لعدم التخلص منها بشكل كامل هو أن البحرية لم تجد بعد بديلاً صالحًا للعمل". وقال إن "كاسحات الألغام في الأسطول الخامس المتمركز في البحرين وصفت بأنها من أقل السفن موثوقية في البحرية الأميركية". وأضاف: "تفضل البحرية وضع الأموال في مكان آخر". لدى الولايات المتحدة أربع كاسحات ألغام إضافية من فئة أفنجر متمركزة في اليابان، قادرة على القيام برحلة طويلة إلى الخليج، كما تمتلك المتحدة بعض سفن كاسحات الألغام المتمركزة في البحرين، ولكن اثنتين منها اصطدمتا في حادث العام الماضي".وأضافت المجلة، "تُنفَّذ عمليات مسح الألغام جوًا بواسطة مروحيات MH-60S Knighthawk، ولكن في عام 2016، صرَّح البنتاغون بأن هذه الطائرة، إذا زُوِّدت بتقنيات إزالة الألغام الحالية، لن تكون "فعَّالة أو مناسبة عمليًا" لإزالة الألغام في القتال. إذا قامت إيران بزرع الألغام في مضيق هرمز، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى إثارة رد عسكري أميركي ضخم، ما سيؤدي أيضًا إلى إغلاق الطريق لصادرات إيران من الطاقة، وكذلك صادرات ودول الخليج الأخرى. كما يمر عبر المضيق حوالي 40% من واردات الصين من النفط الخام".وبحسب المجلة، "قال مطلعون مقربون من النظام للمجلة إن رد الضربات الأميركية سيكون تكثيف الهجمات على ، مما يشير إلى أن طهران لا تريد حربا شاملة مع . حتى لو استطاعت الولايات المتحدة إعادة فتح المضيق، فإن الضرر الذي سيلحق بأسواق النفط سيطول أمده، ومن المرجح أيضًا أن ترتفع أسعار الشحن والتأمين بشكل كبير. وعلى النقيض من هجمات الصواريخ الحوثية في البحر الأحمر، والتي دفعت شركات الشحن العالمية إلى تحويل سفنها حول رأس الرجاء الصالح، لا يوجد بديل لإمدادات النفط الخليجية التي تمر عبر مضيق هرمز. وقال كوشال "بمعنى ما، يمكن للإيرانيين أن ينجحوا استراتيجيا، من خلال رفع الأسعار، حتى لو لم يتمكنوا من إغلاق مضيق هرمز عسكريا على أساس دائم". وقالت بورجو أوزجيليك، من معهد الخدمات الملكية المتحدة في لندن، إن إغلاق المضيق "قد يؤدي إلى إحداث صدمة اقتصادية عالمية ويتعارض مع مصالح إيران"."