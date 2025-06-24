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عربي-دولي

بعد ضربة إيران.. جهود ديمقراطية لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:17
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طرح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يقيد صلاحيات الرئيس دونالد ترامب العسكرية، بعد الضربة الأميركية لإيران.
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ويمتلك الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ما يجعل من غير المرجّح تمرير أي قرار يُقيّد تصرفات الرئيس في المجلسين معا.
 
وجاء البيان المشترك للنواب الديمقراطيين جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، في وقت متأخر من مساء الإثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توصل إسرائيل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقال النواب في بيانهم: "يجب ألّا يُسمح للرئيس ترامب ببدء حرب مع إيران أو أي دولة أخرى دون موافقة الكونغرس"، مضيفين أن ترامب أمر بتنفيذ الضربات "من دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونغرس".

وقد دعا بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري إلى تقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية في إيران، ومنع انخراط الولايات المتحدة في هذا الصراع. وأكّد العديد من النواب الديمقراطيين أن ما أقدم عليه ترامب غير دستوري، مشيرين إلى أن صلاحية إعلان الحرب تعود حصريًا إلى الكونغرس.

وفي المقابل، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في وقت سابق من يوم الإثنين، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قرار يتعلق بصلاحيات الحرب.

ويؤكّد حلفاء ترامب أن لديه السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية ضد إيران بهدف إزالة ما وصفوه بـ"التهديد النووي المحتمل" الذي تمثله طهران.

لكن النواب الديمقراطيين قالوا إن تحركات الرئيس الأميركي تجاوزت هذا الإطار المحدود.

وأشاروا إلى أن "الرئيس نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات تتعلق بتغيير النظام، وهو ما يُقوّض أي ادعاء بأن هذه العملية كانت محدودة ومصمّمة فقط لإزالة تهديد نووي"، في إشارة إلى منشور يوم الأحد ألمح فيه ترامب إلى إمكانية الإطاحة بالحكومة الإيرانية.

وأضاف النواب: "لم يحدث أي نقاش مدروس أو تخطيط دقيق في هذا الشأن، فالأفعال الجادة تتطلب نقاشا جديا، لا قرارات اندفاعية من رئيس الدولة". (روسيا اليوم) 
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