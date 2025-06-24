بعد ضربة إيران.. جهود ديمقراطية لتقييد صلاحيات ترامب العسكرية

طرح ثلاثة أعضاء ديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي مشروع قرار يقيد صلاحيات العسكرية، بعد الضربة الأميركية لإيران.

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ويمتلك الحزب ، الذي ينتمي إليه ، الأغلبية في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ما يجعل من غير المرجّح تمرير أي قرار يُقيّد تصرفات الرئيس في المجلسين معا.

وجاء البيان المشترك للنواب جيم هايمز، وغريغوري ميكس، وآدم سميث، في وقت متأخر من مساء الإثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان ترامب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن توصل وإيران إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.



وقال النواب في بيانهم: "يجب ألّا يُسمح للرئيس ترامب ببدء حرب مع أو أي دولة أخرى دون موافقة الكونغرس"، مضيفين أن ترامب أمر بتنفيذ الضربات "من دون أي تشاور فعلي أو تفويض من الكونغرس".



وقد دعا بعض أعضاء الكونغرس من الحزبين والجمهوري إلى تقييد استخدام ترامب للقوة العسكرية في إيران، ومنع انخراط في هذا الصراع. وأكّد العديد من النواب الديمقراطيين أن ما أقدم عليه ترامب غير دستوري، مشيرين إلى أن صلاحية إعلان الحرب تعود حصريًا إلى الكونغرس.



وفي المقابل، قال رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في وقت سابق من يوم الإثنين، إن الوقت غير مناسب لمناقشة قرار يتعلق بصلاحيات الحرب.



ويؤكّد حلفاء ترامب أن لديه السلطة لاتخاذ إجراءات أحادية ضد إيران بهدف إزالة ما وصفوه بـ"التهديد المحتمل" الذي تمثله .



لكن النواب الديمقراطيين قالوا إن تحركات الرئيس الأميركي تجاوزت هذا الإطار المحدود.



وأشاروا إلى أن "الرئيس نشر على وسائل التواصل الاجتماعي تصريحات تتعلق بتغيير النظام، وهو ما يُقوّض أي ادعاء بأن هذه العملية كانت محدودة ومصمّمة فقط لإزالة تهديد نووي"، في إشارة إلى منشور يوم الأحد ألمح فيه ترامب إلى إمكانية الإطاحة بالحكومة .



وأضاف النواب: "لم يحدث أي نقاش مدروس أو تخطيط دقيق في هذا الشأن، فالأفعال الجادة تتطلب نقاشا جديا، لا قرارات اندفاعية من رئيس الدولة". (روسيا اليوم)