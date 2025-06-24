رسميًا.. إسرائيل تعلن انتهاء الحرب ضد إيران

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أعلنت الحكومة ، ، الثلاثاء، عن انتهاء الحرب مع ، وذلك عقب دحول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منذ الساعة 7 صباحًا.واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنّ العملية في إيران حققت جميع أهدافها.أضافت: "أزلنا تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين والباليستي بإيران".