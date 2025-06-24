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عربي-دولي
رسميًا.. إسرائيل تعلن انتهاء الحرب ضد إيران
Lebanon 24
24-06-2025
|
02:19
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أعلنت الحكومة
الإسرائيلية
،
صباح اليوم
، الثلاثاء، عن انتهاء الحرب مع
إيران
، وذلك عقب دحول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منذ الساعة 7 صباحًا.
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واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنّ العملية في إيران حققت جميع أهدافها.
أضافت: "أزلنا تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين
النووي
والباليستي بإيران".
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