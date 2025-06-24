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رسميًا.. إسرائيل تعلن انتهاء الحرب ضد إيران

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:19
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أعلنت الحكومة الإسرائيلية، صباح اليوم، الثلاثاء، عن انتهاء الحرب مع إيران، وذلك عقب دحول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، منذ الساعة 7 صباحًا.
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واعتبرت الحكومة الإسرائيلية أنّ العملية في إيران حققت جميع أهدافها.

أضافت: "أزلنا تهديدا وجوديا مباشرا مزدوجا في المجالين النووي والباليستي بإيران".
 
 
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