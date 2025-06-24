وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

ذكرت وكالات روسية اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات ، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل بما في ذلك طائرتان فوق منطقة .

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