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وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:32
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ذكرت وكالات روسية اليوم الثلاثاء، نقلا عن بيانات وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي دمرت 20 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل بما في ذلك طائرتان فوق منطقة موسكو.
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