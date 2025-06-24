بعد 12 يوماً من الحرب.. ثمن باهظ دفعته إسرائيل وإيران



Advertisement

فقد أعلن الرئيس الأميركي أن الهدنة بدأت بين الطرفين عقب مطالبتهما معاً بوقف الحرب، وفق تعبيره. دخل وقف إطلاق النار بين وإيران حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بعد 12 يوماً من المواجهات غير المسبوقة بين البلدين.فقد أعلن الرئيس الأميركي أن الهدنة بدأت بين الطرفين عقب مطالبتهما معاً بوقف الحرب، وفق تعبيره.

في حين رأى بعض المراقبين أن الاتفاق مثل أفضل صيغة لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.

إلا أن خسائر الأيام الماضية كانت باهظة على الطرفين بنسب متفاوتة.



فقد كلفت الحرب إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يوميًا. إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات كبيرة جداً. وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء.

فنظام "مقلاع داود" الذي يسقط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى، كلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة تم تنشيطه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات في .



وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر استخدم خلال المواجهات، لاسقاط الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد، حسب ما نقلت صحيفة " "



أما النسخة الأقدم من أرو، المعروفة باسم أرو 2، فكلف حوالي 3 ملايين دولار لكل اعتراض.

الاضرار المادية

في حين قدرت كلفة إصلاح المباني المتضررة لاسيما تل أبيب وحيفا، وبئر السبيع بأكثر من 400 مليون دولار.



بينما سجل مقتل ما يقارب 30 إسرائيلياً خلال المواجهات.



أما في ، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بعدة مناطق، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة مرتفعة أيضا، وتصل إلى مليارات الدولارات.

علماً أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية لاسيما في أصفهان ونطنز وفوردو، بعد قثفها من قبل السبت الماضي، لا يزال غير معروف على وجه الدقة حتى الآن.



لكن جهد سنوات طويلة لانشاء هذه المواقع النووية كلف المليارات، ولا شك أن إعادة بنائها "إذا حصل" سيكلفها باهظاً.

إلا أن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية إذ قتل نحو 650 شخصا وأصيب الآلاف. (العربية)