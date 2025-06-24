Advertisement

عربي-دولي

بعد 12 يوماً من الحرب.. ثمن باهظ دفعته إسرائيل وإيران

Lebanon 24
24-06-2025 | 02:32
A-
A+
Doc-P-1381715-638863546390114949.png
Doc-P-1381715-638863546390114949.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دخل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء بعد 12 يوماً من المواجهات غير المسبوقة بين البلدين.
Advertisement

فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الهدنة بدأت بين الطرفين عقب مطالبتهما معاً بوقف الحرب، وفق تعبيره.
 
في حين رأى بعض المراقبين أن الاتفاق مثل أفضل صيغة لجميع الأطراف المنخرطة في الصراع، وفق ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
 
إلا أن خسائر الأيام الماضية كانت باهظة على الطرفين بنسب متفاوتة.

فقد كلفت الحرب إسرائيل مئات الملايين من الدولارات يوميًا. إذ تعتبر كلفة الصواريخ الاعتراضية التي تتصدى للصواريخ والمسيرات الإيرانية كبيرة جداً. وتصل تكلفتها إلى 200 مليون دولار يوميًا، وفق تقديرات خبراء.
 
فنظام "مقلاع داود" الذي يسقط الصواريخ قصيرة وطويلة المدى، كلف حوالي 700 ألف دولار في كل مرة تم تنشيطه، وفقًا ليهوشوا كاليسكي، الباحث الأول في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب.

وقال كاليسكي إن نظام أرو 3، وهو نظام آخر استخدم خلال المواجهات، لاسقاط الصواريخ الباليستية بعيدة المدى، فكلف حوالي 4 ملايين دولار لكل اعتراض واحد، حسب ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"

أما النسخة الأقدم من أرو، المعروفة باسم أرو 2، فكلف حوالي 3 ملايين دولار لكل اعتراض.
 
الاضرار المادية
في حين قدرت كلفة إصلاح المباني المتضررة في إسرائيل لاسيما تل أبيب وحيفا، وبئر السبيع بأكثر من 400 مليون دولار.

بينما سجل مقتل ما يقارب 30 إسرائيلياً خلال المواجهات.

أما في إيران، فنظراً للأضرار المادية الأكبر التي لحقت بعدة مناطق، ومنها المواقع العسكرية والنووية، فلا شك أن التكلفة مرتفعة أيضا، وتصل إلى مليارات الدولارات.
 
علماً أن حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت النووية لاسيما في أصفهان ونطنز وفوردو، بعد قثفها من قبل الولايات المتحدة السبت الماضي، لا يزال غير معروف على وجه الدقة حتى الآن.

لكن جهد سنوات طويلة لانشاء هذه المواقع النووية كلف طهران المليارات، ولا شك أن إعادة بنائها "إذا حصل" سيكلفها باهظاً. 
 
إلا أن التكلفة الأكبر على طهران أتت عبر خسائرها البشرية إذ قتل نحو 650 شخصا وأصيب الآلاف. (العربية) 
مواضيع ذات صلة
الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل في بيان بدفع ثمن باهظ لقتلها قائده محمد سلامي (سكاي نيوز)
lebanon 24
24/06/2025 12:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد 12 يوماً من المواجهات.. إسرائيل وإيران تعلنان انتهاء الحرب
lebanon 24
24/06/2025 12:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير دفاع إسرائيل للحوثيين: من يطلق النار على إسرائيل سيدفع ثمنا باهظا
lebanon 24
24/06/2025 12:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
الهجمات المُتبادلة تتواصل.. ايران تُهدد بإطلاق 2000 صاروخ وإسرائيل تتوعدها بدفع ثمن باهظ
lebanon 24
24/06/2025 12:08:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:05 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:42 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:39 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2025-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
05:05 | 2025-06-24
04:42 | 2025-06-24
04:39 | 2025-06-24
04:38 | 2025-06-24
04:35 | 2025-06-24
04:30 | 2025-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24