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عربي-دولي

المستشار الألماني: وقف إطلاق النار تطور إيجابي ويجب الحفاظ عليه

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:37
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رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء بدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وناشد الطرفين الالتزام به.
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وكتب ميرتس على منصة إكس “إذا نجح وقف إطلاق النار هذا بعد الضربات العسكرية الأمريكية الحاسمة على المنشآت النووية الإيرانية، فسيكون تطورا إيجابيا للغاية”.

وأكد المستشار الألماني أنه سيناقش سبل استقرار الوضع مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية على هامش قمة حلف شمال الأطلسي اليوم.
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