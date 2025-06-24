المستشار الألماني: وقف إطلاق النار تطور إيجابي ويجب الحفاظ عليه

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رحّب المستشار الألماني فريدريش ميرتس اليوم الثلاثاء بدعوة الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار بين وإيران، وناشد الطرفين الالتزام به.وكتب ميرتس على منصة إكس “إذا نجح وقف إطلاق النار هذا بعد الضربات العسكرية الحاسمة على المنشآت النووية ، فسيكون تطورا إيجابيا للغاية”.وأكد المستشار الألماني أنه سيناقش سبل استقرار الوضع مع والدول الأوروبية على هامش قمة اليوم.