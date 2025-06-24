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عربي-دولي

بعد وقف إطلاق النار.. إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل

Lebanon 24
24-06-2025 | 03:36
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بعد 3 ساعات ونصف على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه أراضي إسرائيل مشيرا إلى عمل أنظمة الدفاع الجوي حاليا على اعتراض التهديد، في حين دوت صفارات الانذار في شمال البلاد.
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليي: "رصد جيش الدفاع قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".
 
وطلب الجيش الإسرائيلي من المواطنين التوجه فوراً إلى أماكن محمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.
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