بعد وقف إطلاق النار.. إطلاق صواريخ من إيران نحو إسرائيل

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بعد 3 ساعات ونصف على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أعلن الجيش رصد إطلاق صواريخ من باتجاه أراضي مشيرا إلى عمل حاليا على اعتراض التهديد، في حين دوت صفارات الانذار في شمال البلاد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيليي: "رصد جيش الدفاع قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الاسرائيلية. تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".