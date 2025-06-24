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الحرس الثوري يعلن اعتقال 6 جواسيس في همدان

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:13
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أعلن الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، اعتقال ستة جواسيس في همدان.
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كما أكد نائب مسؤول العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني في محافظة همدان، تحديد هوية ستة عناصر كانوا يعملون لصالح جهاز الموساد، معلناً اعتقالهم في مدن رزان ونهاوند وهمدان. وأضاف أن الموقوفين حاولوا، من خلال أنشطة إلكترونية والتواصل مع عملاء آخرين، إثارة القلق العام وتشويه صورة النظام، وفقًا لوسائل إعلام إيرانية.

وأشار إلى أن معلومات استخباراتية دقيقة وفي الوقت المناسب أحبطت أعمالهم، على حد قوله. (العربية) 
 
 
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