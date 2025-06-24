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عربي-دولي
"بعد انتهاء حرب غزة".. نتنياهو يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة
Lebanon 24
24-06-2025
|
04:30
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أفادت القناة الـ12
الإسرائيلية
، الثلاثاء، بأن محيط
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
يدرس خيار إجراء انتخابات مبكرة فور التوصل إلى هدنة في
قطاع غزة
، مستفيدا من التغيرات العسكرية والسياسية التي طرأت عقب انتهلء الهجمات المتبادلة مع
إيران
.
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وبحسب القناة، فإن دوائر قريبة من
نتنياهو
ترى أن توقيت ما بعد الحرب سيكون ملائما سياسيا، خاصة في ظل ارتفاع شعبيته في استطلاعات الرأي التي أُجريت خلال المواجهة مع إيران، مقارنة بتراجع حضوره خلال الحرب على غزة.
وأضافت القناة أن النظام السياسي
الإسرائيلي
بدأ فعليا تهيئة الأرضية للانتخابات المقبلة، حيث يجري العمل على ترسيخ خطاب سياسي جديد استعدادا للمرحلة التالية.
وفي هذا السياق، يُتوقع أن يواجه نتنياهو ملفات حساسة في جلسة
الكنيست
المقبلة، من بينها مشروع قانون الإعفاء من الضرائب وتحويل الميزانية لتغطية تكاليف الحرب، وهو ما قد يفاقم التوتر داخل الائتلاف الحاكم ويعجّل بانفجاره.
وترى المصادر المقربة من رئيس الوزراء أن "النجاحات العملياتية في إيران، والدعم الأميركي المتزايد، يشكلان فرصة سياسية ينبغي استثمارها عبر إغلاق ملف غزة والتوجه سريعًا إلى صناديق الاقتراع"، وفق تعبير القناة
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