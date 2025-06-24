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المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: قواتنا المسلحة يدها على الزناد ولا تثق بكلام الأعداء

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:35
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صدر الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي بشأن الرد الوطني الحاسم على العدوان الصهيوني وداعميه الإرهابيين البيان التالي:

“رداً على العدوان الصهيوني، فإن أبناءكم الشجعان والبواسل في القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بتنفيذ أمر القائد الأعلى للثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة، وبالاعتماد على الصبر في مواجهة وقاحة العدو، وجّهوا رداً مزلزلاً على المعتدين، معلنين بذلك فتح فصل جديد من المعادلة الردعية ضد المحتلين الأمريكيين في المنطقة، وذلك من خلال استهداف قواعدهم العسكرية في عمق الأراضي المحتلة.
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إن اليقظة، والتوقيت المناسب، والمقاومة الثابتة، والاتحاد اللامثيل له بين أبناء الشعب، قد دمّر الاستراتيجية الأساسية للعدو، وخلق فرصة جديدة لترسيخ صمود مجاهدي الإسلام وبناء القدرة الرادعة للجمهورية الإسلامية، تلك القدرة التي تم تعزيزها طيلة سنوات من الجهاد الإبداعي والمتواصل، وكانت ثمرة 12 يوماً من الجهاد الدموي والمستمر، حيث تمكّنت من الرد في الوقت المناسب وبالقدر المطلوب على العدوان.

إن الهدية الإلهية في هذا النصر العظيم، هي ثمرة للفهم العميق، والحكمة، وسلوك القيادة والتدبير، وجهاد المجاهدين، وصبر وتحمل السجناء، وصمود ذوي الشهداء، وتحمّل الأسر، وكل من لم يقبل الذل أمام العدو، فصنع النصر بيديه.

بلا شك، فإن إدراك هذا الانتصار التاريخي من قبل الشعب الواعي لإيران، سيؤدي إلى تعزيز الإرادة الراسخة لأبناء هذا الوطن في مواجهة الأعداء، وسيسد كل الطرق أمام تكرار مثل هذه الاعتداءات العدوانية”.
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