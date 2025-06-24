غداة الهجوم على العديد.. قطر تستدعي السفير الإيراني

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استدعت قطر، الثلاثاء، السفير لديها غداة إطلاق صواريخ من على قاعدة العديد الجوية الأميركية التي تستضيفها الدوحة.وقالت في بيان، إنها "استدعت اليوم، آبادى، سفير لدى الدولة، حيث جددت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل ، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي".ووفق ما ذكرت القطرية، فقد أكد للشؤون الخارجية ، سلطان بن سعد المريخي، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر وإيران، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيا لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا. (سكاي نيوز عربية)