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عربي-دولي

غداة الهجوم على العديد.. قطر تستدعي السفير الإيراني

Lebanon 24
24-06-2025 | 04:39
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استدعت قطر، الثلاثاء، السفير الإيراني لديها غداة إطلاق صواريخ من طهران على قاعدة العديد الجوية الأميركية التي تستضيفها الدوحة. 
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وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إنها "استدعت اليوم، علي صالح آبادى، سفير إيران لدى الدولة، حيث جددت إدانة دولة قطر الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي".

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء القطرية، فقد أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية القطر، سلطان بن سعد المريخي، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر وإيران، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

كما أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية، ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيا لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا. (سكاي نيوز عربية) 
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