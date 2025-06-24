إطلاق صواريخ من إيران بعد الهدنة.. وإسرائيل تتعهد بالرد

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ودعا السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر. أعلن الجيش ، الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع لديها رصدت صواريخ تم إطلاقها من باتجاه ، بعد ساعتين ونصف من بدء وقف إطلاق النار.ودعا السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.

جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على اقتراح الرئيس الأميركي وقف إطلاق النار مع إيران.



من جانبه، قال الإسرائيلي : "وجهت الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف في قلب ".

وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي من أن "الخطر لا يزال قائما" رغم إعلان الحكومة موافقتها على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران بعد 12 يوما من التصعيد بين العدوين اللدودين.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح صحفي: "وجه الجيش بأكمله للحفاظ على مستوى عال من التأهب والاستعداد للرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".



وأضاف: "أريد التأكيد، لا يوجد أي تغيير في تعليمات ، يجب التعليمات، الخطر لا يزال قائما".