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عربي-دولي
إطلاق صواريخ من إيران بعد الهدنة.. وإسرائيل تتعهد بالرد
Lebanon 24
24-06-2025
|
04:42
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أعلن الجيش
الإسرائيلي
، الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع لديها رصدت صواريخ تم إطلاقها من
إيران
باتجاه
إسرائيل
، بعد ساعتين ونصف من بدء وقف إطلاق النار.
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ودعا السكان إلى دخول المناطق المحمية والبقاء فيها حتى إشعار آخر.
جاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت إسرائيل موافقتها على اقتراح الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
وقف إطلاق النار مع إيران.
من جانبه، قال
وزير الدفاع
الإسرائيلي
يسرائيل كاتس
: "وجهت الجيش بالرد بقوة على انتهاك إيران لوقف إطلاق النار بضربات مكثفة ضد أهداف في قلب
طهران
".
وفي وقت سابق، حذر الجيش الإسرائيلي من أن "الخطر لا يزال قائما" رغم إعلان الحكومة موافقتها على مقترح الرئيس الأميركي لوقف إطلاق النار مع إيران بعد 12 يوما من التصعيد بين العدوين اللدودين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إيفي ديفرين في تصريح صحفي: "وجه
رئيس الأركان
الجيش بأكمله للحفاظ على مستوى عال من التأهب والاستعداد للرد بقوة على أي خرق لوقف إطلاق النار".
وأضاف: "أريد التأكيد، لا يوجد أي تغيير في تعليمات
قيادة الجبهة الداخلية
، يجب
التزام
التعليمات، الخطر لا يزال قائما".
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