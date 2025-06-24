إيران: دمار جزئي في سجن إيفين وسقوط ضحايا جرّاء ضربة إسرائيلية

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قال المتحدث باسم في أصغر ، الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي إن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة تضررت جراء الغارة التي استهدفته أمس الإثنين، وإن ذلك أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.وأضاف جهانجير: "بعد وقوع الأضرار، أُصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقضائي... بالإضافة إلى نزلاء وأفراد من أسرهم... لدينا أيضا، لكن عددهم لم يتحدد بعد".(سكاي نيوز)