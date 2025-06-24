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عربي-دولي
إيران: دمار جزئي في سجن إيفين وسقوط ضحايا جرّاء ضربة إسرائيلية
Lebanon 24
24-06-2025
|
05:05
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قال المتحدث باسم
السلطة القضائية
في
إيران
أصغر
جهانجير
، الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي إن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة
طهران
تضررت جراء الغارة
الإسرائيلية
التي استهدفته أمس الإثنين، وإن ذلك أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
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وأضاف جهانجير: "بعد وقوع الأضرار، أُصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقضائي... بالإضافة إلى نزلاء وأفراد من أسرهم... لدينا
شهداء
أيضا، لكن عددهم لم يتحدد بعد".
(سكاي نيوز)
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