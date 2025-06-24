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عربي-دولي

إيران: دمار جزئي في سجن إيفين وسقوط ضحايا جرّاء ضربة إسرائيلية

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:05
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قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانجير، الثلاثاء، عبر التلفزيون الرسمي إن أجزاء من المبنى الإداري لسجن إيفين في العاصمة طهران تضررت جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفته أمس الإثنين، وإن ذلك أسفر عن سقوط قتلى ومصابين.
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وأضاف جهانجير: "بعد وقوع الأضرار، أُصيب بعض الزملاء من العاملين في القطاعين الإداري والقضائي... بالإضافة إلى نزلاء وأفراد من أسرهم... لدينا شهداء أيضا، لكن عددهم لم يتحدد بعد".
(سكاي نيوز)
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