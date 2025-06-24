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لافروف: من الصعب استخلاص استنتاجات نهائية حول استقرار وقف إطلاق النار

Lebanon 24
24-06-2025 | 05:11
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صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأنه لم يتم تقديم أي دليل على أن إيران كانت تعد لهجوم ضد إسرائيل.
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وقال الوزير خلال مشاركته في فعاليات "قراءات بريماكوف" بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو: "أعتقد أن الإشارات إلى حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن تخدع أحدا، لأنه لم يتم تقديم أي دليل، ولا حتى أي شبهة تدعم الرواية القائلة إن إيران إما هاجمت أو كانت تعد لهجوم ضد إسرائيل".

كما أشار إلى أنه من الصعب حاليا استخلاص استنتاجات نهائية حول استقرار وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وأضاف: "ترد أنباء عن أن الأميركيين أقنعوا إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار وإعلان هدنة دائمة كما لعب أصدقاؤنا القطريون دورا مماثلا تجاه طهران... ولكن بعد الإعلان عن ذلك، ترددت أنباء عن ضربات وتبادل للضربات بين إسرائيل وإيران. لذلك دعونا لا نستخلص استنتاجات متسرعة بناء على معلومات مجتزأة".

وأكد أن روسيا ترحب باتفاقات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط: "نحن مع السلام".
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