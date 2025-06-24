لافروف: من الصعب استخلاص استنتاجات نهائية حول استقرار وقف إطلاق النار

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صرح بأنه لم يتم تقديم أي دليل على أن كانت تعد لهجوم ضد .خلال مشاركته في فعاليات "قراءات بريماكوف" بمعهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في : "أعتقد أن الإشارات إلى حق الدفاع عن النفس لا يمكن أن تخدع أحدا، لأنه لم يتم تقديم أي دليل، ولا حتى أي شبهة تدعم الرواية القائلة إن إيران إما هاجمت أو كانت تعد لهجوم ضد إسرائيل".كما أشار إلى أنه من الصعب حاليا استخلاص استنتاجات نهائية حول استقرار وقف إطلاق النار في .وأضاف: "ترد أنباء عن أن أقنعوا إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار وإعلان هدنة دائمة كما لعب أصدقاؤنا القطريون دورا مماثلا تجاه ... ولكن بعد الإعلان عن ذلك، ترددت أنباء عن ضربات وتبادل للضربات بين إسرائيل وإيران. لذلك دعونا لا نستخلص استنتاجات متسرعة بناء على معلومات مجتزأة".وأكد أن ترحب باتفاقات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط: "نحن مع السلام".